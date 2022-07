Zdravstvena inspekcija utvrdila nepravilnosti u KBC Osijek

Na temelju uvida u cjelokupnu dokumentaciju, zdravstvena inspekcija je obavila nadzor u KBC-u Osijek te su utvrđene nepravilnosti zbrinjavanja pacijentice slijedom čega je inspekcija poduzela mjere u skladu sa svojim zakonskim ovlastima ustupajući dokumentaciju i mišljenje Hrvatskoj liječničkoj komori te rješenje s uputama za otklanjanje nepravilnosti KBC-u Osijek. Na temelju navedenih informacija, molimo da se za detalje direktno obratite KBC-u Osijek i Hrvatskoj liječničkoj komori koji su najmjerodavniji u ovoj fazi komentirati spomenuti slučaj - javljaju iz Ministarstva zdravstva.

Poslali smo upit i KBC-u Osijek i Hrvatskoj liječničkoj komori, a njihove odgovore o tome tko će odgovarati i kako, ćemo objaviti ako i kad ih pošalju.

Utvrđene nepravilnosti odnose se na slučaj pacijentice M. koja se u lipnju javila redakciji 24sata. Podsjetimo, pacijentica M. je u šestom tjednu došla u KBC Osijek obaviti pobačaj, da bi tri tjedna kasnije ispalo da je plod netaknut, a komisija je zaključila da ne može na ponovni zahvat jer je prešla 11. tjedan trudnoće. Osim što to matematički ne stoji, tu su još i pitanja zašto je zahvat obavljala medicinska sestra, kako je moguće da na ultrazvuku nije vidjela da zahvat nije dobro prošao, zašto se sala ne čisti između pacijentica, zašto su tri tjedna kasnije neuspjeh zahvata pripisali infekciji koju M. nije imala, a nisu joj napravili ni papa test da bi to mogli zaključiti te zašto nije dobila opću anesteziju koju je tražila.

Kreativna matematika

Iz bolnice su prvo odbijali komentirati išta za 24sata, da bi nekoliko dana nakon rekli da su zahvat radili specijalizant i specijalist. Bolnica se pokušala i opravdati da se pacijentica nije javila direktno njima u zadanom roku, no to nigdje ne stoji kao uvjet da bi se pobačaj obavio. Ako je 4. ožujka bila trudna šest tjedana kako su i sami napisali, 27 dana nakon nije mogla biti trudna preko 11 tjedana kako pišu na nalazu od 31. ožujka.

Ako to zbrojimo, pacijentica je bila trudna devet tjedana i šest dana 31. ožujka. I to od zadnje menstruacije, ne od začeća što bi se trebalo gledati kako piše u Zakonu. Prema Zakonu, ona je od 31. ožujka imala još dva tjedna i jedan dan za legalan pobačaj jer se u odlučivanju o pobačaju na 10 tjedana od menstruacije dodaje još dva tjedna do ovulacije tijekom koje žena može ostati trudna, odnosno tijekom koje se može dogoditi začeće. Nadalje, u Zakonu i pravilnicima stoji da se zahtjev odobrava ako je podnesen unutar 10 tjedana od začeća, što je u slučaju pacijentice M. točno, a ne uvjetuje se datumom pregleda u javnoj bolnici, niti se uvjetuje da se pregled mora obaviti u javnoj bolnici. Trebali su uvažiti i nalaz iz privatne prakse kojeg je pacijentica M. imala.

No otkrili smo i da se KBC Osijek u svom radu vodi izmišljenim stavcima Ustava i krivim interpretiranjem Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece.

KBC Osijek je službeni dokument na njihovoj službenoj stranici kojim obmanjuju pacijentice, daju im krive informacije, navode znanstveno pobijene tvrdnje i izmišljaju Zakon i Ustav, uklonio nakon našeg upita.

- Oko toga sam se jučer čuo s ravnateljem, u tijeku je provjera postupka tko ga je napisao, što se zna, tko je to odobrio i stavio na stranice KBC-a. Sve ćemo to vidjeti, ali kao što sam rekao, u hrvatskom zdravstvenom sustavu se procesi moraju odvijati sukladno Zakonu. Mislim da je vrijeme trudnoće također u tom dokumentu bilo sporno. Neprihvatljivo mi je da se informacije koje nisu sukladne Zakonu objavljuju na stranicama i to sam jasno rekao ravnatelju. Ravnatelji su odgovorni za funkcioniranje tih ustanova i u tom smislu očekujem izvješće od ravnatelja - izjavio je Beroš 7. lipnja.

Ravnatelj Željko Zubčić (HDZ) i KBC Osijek pet dana nisu odgovarali na naše upite, da bi na kraju izjavili samo kako miču dokument. O propustima u slučaju pacijentice M. nismo nikad dobili odgovore.

Ostavka šefa Upravnog vijeća

Dva dana nakon što je Beroš potvrdio da u KBC Osijek šalje inspekciju, Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice razriješila na osobni zahtjev predsjednika Upravnog vijeća Kliničkoga bolničkog centra Osijek Matu Lukića.

Mato Lukić, član HDZ - a i zamjenik župana Osječko-baranjske županije Ivana Anušića, imenovan je predsjednikom Upravnog odbora KBC - a Osijek 2021. godine.

Prije toga je tri i pol godine radio kao ravnatelj Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, a tome je prethodilo jedanaest godina u sustavu socijalne skrbi, u Domu za odgoj djece i mladeži (Osijek), u kojemu je pet godina bio ravnatelj. Od aktiviranja Županijskog stožera civilne zaštite bio je aktivno uključen u provedbu mjera protiv širenja koronavirusa. Predstavljen je kao Anušićev čovjek za zdravstvo i socijalnu skrb.

Najčitaniji članci