Ždrijebe zaglavilo u blatu kod Zira, kobila bila bespomoćna!: Dva policajca spasila su stvar!

Policijska uprava ličko-senjska na svojim je stranicama izvijestila o akciji u kojoj je spašeno jedno ždrijebe! Čim je vijest o životinji u nevolji stigla do policije, odmah su krenuli u akciji...

Pokretanje videa... 00:22 Spašavanje konja iz blata | Video: PPRP Perušić

- Danas je jedan građanin dojavio kako se u blizini autoceste A-1, u smjeru sjevera, u blizini odmorišta Zir na livadi prekrivenoj blatom nalazi nemoćno ždrijebe koje je zapelo i kojem prijeti uginuće, a uz njega stoji kobila, uznemirena i bespomoćna, što je dodatno naglašavalo hitnost situacije - pišu iz policije.

Foto: pu ličko senjska

Po zaprimanju dojave, policijski službenici Postaje prometne policije Perušić Igor i Tomislav odmah su izašli na teren te bez oklijevanja pristupili zahtjevnoj akciji spašavanja. Unatoč teškim uvjetima i blatnjavom terenu, policijski službenici uspjeli su izvući iscrpljeno ždrijebe na sigurno, spriječivši mogući tragičan ishod.

- Ovaj događaj još jednom potvrđuje koliko je policijski posao važan i opsežan. Policijski službenici svakodnevno se nalaze u nepredvidivim situacijama u kojima je potrebna brza procjena, hrabrost i ljudskost, a upravo ovakve intervencije pokazuju da njihova uloga uključuje i brigu za zajednicu u najširem smislu - pa i za one koji ne mogu sami zatražiti pomoć - navode iz policije i za kraj poručuju:

Foto: pu ličko senjska

- Brza reakcija, predanost i suosjećanje policijskih službenika spasili su jedan život te poslali snažnu poruku o važnosti solidarnosti i brige za zajednicu u cjelini.