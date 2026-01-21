Obavijesti

News

Komentari 8
KAOS NA RASPRAVI

Zekanović nasrnuo na Živkovića u Saboru: Pale psovke i uvrede

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Zekanović nasrnuo na Živkovića u Saboru: Pale psovke i uvrede
Zagreb: Hrvoje Zekanović o dužnosnicima i protokolu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Raspravu o zakonu o smanjenju emisija metana zasjenio je žestok sukob Hrvoja Zekanovića i Marina Živkovića nakon optužbi da mu je snimao mobitel

Admiral

Saborsku raspravu o prijedlogu Zakona o provedbi Uredbe EU o smanjenju emisija metana u energetskom sektoru obilježio je u srijedu incident između Marina Živkovića (Možemo!) i Hrvoja Zekanovića (HDS),a povod je bio navodno Živkovićevo snimanje Zekanovićevog mobitela.

Sve je počelo kada je Mostov Marin Miletić upozorio Zekanovića da je "kolega s ljevice" zoomirao točno na one stvari na koje je on 'surfao'.

KORUPCIJA DOZNAJEMO Uhićenja na jugu Hrvatske. Pod sumnjom bivša saborska zastupnica!
DOZNAJEMO Uhićenja na jugu Hrvatske. Pod sumnjom bivša saborska zastupnica!

Zahvalivši Miletiću što se zauzeo za njega, Zekanović je kazao da se 'rigidna ljevica zgraža kada američki predsjednik Donald Trump dila poruke i privatnu korespondenciju', a "oni imaju obraza drugome škiljiti u njihov poštanski sandučić i otvarati poštu". 

"To je dno dna, da ti netko viri u spavaću sobu. Mogao sam imati potpuno privatnu korespondenciju npr. sa svojom suprugom. Intimnu, na primjer.... Je li vas sram", pitao je Zekanović potkrijepivši svoju izjavu psovkom na račune nekih s 'ljevice koji snimaju privatnu korespodenciju', no predsjedavajući Željko Reiner ga je upozorio da bira riječi.

'NEĆE BITI KVORUMA' Sabor nastavlja sjednicu: HDZ prijeti bojkotom, glasat će se za predsjednika Vrhovnog suda
Sabor nastavlja sjednicu: HDZ prijeti bojkotom, glasat će se za predsjednika Vrhovnog suda

Zekanović je potom iz svoje klupe došao ispred Živkovića i nešto mu govorio, ali se nije čulo što. Priključio se i HDZ-ov Ivan Budalić koji je Zekanovića pokušavao odvući od Živkovića, koji je na kraju izašao iz sabornice zaradivši opomenu od potpredsjednika Sabora Željka Reinera.

Dušica Radojčić (Možemo!) kazala je da je Zekanović prijetio Živkoviću 'Hoćeš da te zviznem?' ocjenjujući da je opomena preblaga kazna. Reiner je odgovorio da on sa svoga mjesta ne čuje što je Zekanović govorio, a Živković se nije žalio da mu je prijetio. "Da sam čuo da je Zekanović prijetio ne bih mu dao samo jednu opomenu, dao bi mu i više opomena", rekao je.

'PONUDA JE TU' Plenković o izboru sudaca: Bez dogovora s oporbom, neće biti kvoruma na Odboru u Saboru
Plenković o izboru sudaca: Bez dogovora s oporbom, neće biti kvoruma na Odboru u Saboru

Anka Mrak Taritaš (GLAS) pak smatra da su Zekanovićeve riječi 'apsolutno neprimjerene za ovaj visoki  dom'. "Više govori o njemu koji ih je izgovorio nego kome je upućeno", kazala je. 

Špehar: Metan ima znatno veći učinak zagrijavanja atmosfere od ugljikovog dioksida

Prilikom predstavljanja prijedloga zakona o provedbi Uredbe EU o smanjenju emisija metana u energetskom sektoru, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar upozorio je da metan ima znatno veći učinak zagrijavanja atmosfere od ugljikovog dioksida u osobito kratkom roku.

"Iako u atmosferi ostaje kraće od ugljičnog dioksida metan je odgovoran za oko 30 posto porasta globalne temperature od predindustrijskog razdoblja", upozorio je.

MANDAT U MIROVANJU IDS jača zastupništvo: Milos preuzima saborski mandat, Peršurić fokusiran na stranku
IDS jača zastupništvo: Milos preuzima saborski mandat, Peršurić fokusiran na stranku

Špehar je kazao i kako, prema Međunarodnoj agenciju za energiju, koncentracije metana danas rastu brže nego ikada prije. Stoga je, istaknuo je, smanjenje emisija metana ključno za postizanje klimatskih ciljeva europskog zelenog plana do 2050. godine. 

Špehar je rekao i da se predloženim zakonom o provedbi Uredbe EU o smanjenju emisija metana u energetskom sektoru utvrđuju pravila za mjerenje, kvantifikaciju, praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija metana u energetskom sektoru u EU. Naveo je i da je ta Uredba EU stupila na snagu 4. kolovoza 2024. i u cijelosti je obvezujuća za sve države članice EU.

KOMENTIRAO POLITIČKU TRGOVINU Grmoja: 'Saborski Odbor za pravosuđe u srijedu će glasati o predsjedniku Vrhovnog suda'
Grmoja: 'Saborski Odbor za pravosuđe u srijedu će glasati o predsjedniku Vrhovnog suda'

Uredba se, među inim, primjenjuje na smanjenje emisija metana u  istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, u prikupljanju i preradi fosilnog plina, u neaktivnim, privremeno zatvorenim te trajno zatvorenim i napuštenim bušotinama, u transportu i distribuciji prirodnog plina i slično.

Tijekom rasprave zastupnici su podržali prihvaćanje Uredbe EU jer metan utječe na zagrijavanje planeta, lošiji zrak te veći zdravstveni rizik i sporiju energetsku tranziciju.

HTJELA UKLJUČITI PUNJAČ VIDEO Daliju Orešković stresla struja u Saboru. Vrisnula je i mahala rukom: 'Jeste li u redu?'
VIDEO Daliju Orešković stresla struja u Saboru. Vrisnula je i mahala rukom: 'Jeste li u redu?'

Boris Piližota (Klub SDP-a) rekao je da ako se želi ozbiljno govoriti o klimatskoj politici onda energetski sektor mora biti pod nadzorom, a gubici curenja i rutinsko ispuštanje plina više ne smije biti normalno stanje.

Marin Živković (Klub Možemo!) poručio je da je smanjenje emisije metana iz energetskog sektora ključan čimbenik prijelaza na obnovljive izvore energije i dekarbonizaciju energetskog sektora. No, upozorio je, naša zemlja ide u istraživanje naftnih polja u Kazahstanu iako načelno podržava ciljeve iz Pariškog sporazuma.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
UŽIVO Trump obećao da neće vojno zauzeti Grenland. Uputio je žestoke kritike prema NATO-u
PRATITE NA 24SATA

UŽIVO Trump obećao da neće vojno zauzeti Grenland. Uputio je žestoke kritike prema NATO-u

Američki predsjednik u Davosu se sastaje sa Zelenskim, tijekom govora kazao je kako previše ljudi gine u tom ratu i kako ga želi završiti...
EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru
SNIMKA SUDARA

EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru

Prema snimci, vozač automobila je iz nepoznatog razloga skrenuo u traku za suprotni smjer. Prvo je odvalio retrovizor na taksi vozilu, da bi potom udario u auto iza njega
Uhitili osječke bankarice: Kroz 20 godina ukrale 2,4 mil. eura
NEVJEROJATNA KRAĐA

Uhitili osječke bankarice: Kroz 20 godina ukrale 2,4 mil. eura

Prema policijskim navodima, osumnjičene su na svojim radnim mjestima u jednoj banci u Osijeku od 2005. do 13. ožujka 2025. godine, djelovale temeljem zajedničkog dogovora te protivno pravilima poslodavca isplaćivale sebi novac s računa klijenata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026