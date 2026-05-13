Obavijesti

News

Komentari 1
DIPLOMATSKI PRITISAK

Zelenski: 'Trump mora u Kini otvoriti pitanje rata u Ukrajini'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zelenski: 'Trump mora u Kini otvoriti pitanje rata u Ukrajini'
Foto: Profimedia

Ukrajinski predsjednik poručio je da očekuje kako će Donald Trump, tijekom susreta s kineskim čelnikom Xi Jinpingom, spomenuti rusku invaziju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij pozvao je u srijedu svog američkog kolegu Donalda Trumpa da pokrene pitanje okončanja ruske invazije na susretu s kineskim šefom države Xi Jinpingom. "U stalnom smo kontaktu s našim američkim partnerima. Mi smo im zahvalni i nadamo se da će pitanje rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine također biti spomenuto tom prigodom kada predsjednik SAD-a bude u Kini", rekao je Zelenskij u govoru na samitu zemalja srednje Europe u Rumunjskoj. Već mjesecima Zelenskij traži snažnije diplomatske napore, pod pokroviteljstvom Washingtona, kako bi se pronašao izlaz iz rata, no proces je na mrtvoj točki nakon što je izbio rat na Bliskom istoku. Prošli tjedan, trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine, kojem su posredovale Sjedinjene Države, bilo je narušeno optužbama za kršenja s obje strane.

POLJACI I MOLDAVCI Trump: Rusija i Bjelorusija iz zatvora puštaju pet zatvorenika
Trump: Rusija i Bjelorusija iz zatvora puštaju pet zatvorenika

Trump je u srijedu stigao u Peking  u prvi posjet jednoga američkog predsjednika Kini u zadnjih gotovo deset godina.

Reuters piše kako se očekuje da će  Trump pokušati potaknuti Kinu da uvjeri Iran na sklapanje dogovora s Washingtonom o okončanju sukoba, premda je rekao kako ne misli da će mu trebati kineska pomoć.

CIJENA RATA Rat u Iranu Trumpa je dosad koštao čak 29 milijardi dolara!
Rat u Iranu Trumpa je dosad koštao čak 29 milijardi dolara!

Na samitu u srijedu u Bukureštu ukrajinski je predsjednik razgovarao i o pitanju obrane, posebno vezano uz dronove.

Najavio je da će Kijev poslati u Latviju stručnjake kako bi pomogli u zaštiti zračnog prostora te zemlje, nakon što su navodno ukrajinski dronovi pogodili infrastrukturu u zemlji nakon ulaska iz Rusije.

SOJA UPITNA Trump i Xi pregovaraju o većoj kupnji američkih žitarica i mesa
Trump i Xi pregovaraju o većoj kupnji američkih žitarica i mesa

Ukrajina također želi potpisati širi sporazum o suradnji s Latvijom u području dronova, dodao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Slovačka zbog ruskih napada zatvorila granicu s Ukrajinom
PONOVNO JE OTVORENA

Slovačka zbog ruskih napada zatvorila granicu s Ukrajinom

Zbog snažnog ruskog bombardiranja Užhoroda slovačke vlasti privremeno su zatvorile sve granične prijelaze s Ukrajinom, ali su ih nakon oko dva sata ponovno otvorile
Rusija zasula Ukrajinu s 800 dronova: Poginulo šest ljudi
NAPAD JOŠ TRAJE

Rusija zasula Ukrajinu s 800 dronova: Poginulo šest ljudi

Zelenskij tvrdi da je riječ o jednom od najžešćih i najdužih ruskih napada dosad. Meta su bile i zapadne regije blizu granica NATO-a, dok su Slovačka i Mađarska reagirale zbog sigurnosne prijetnje.
Ogroman napad na Ukrajinu. Rusi lansirali 200 dronova
RAT U UKRAJINI

Ogroman napad na Ukrajinu. Rusi lansirali 200 dronova

Pojedini dronovi su stigli iz smjera Bjelorusije i letjeli iznad Černobila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026