Zelenski: 'Trump mora u Kini otvoriti pitanje rata u Ukrajini'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij pozvao je u srijedu svog američkog kolegu Donalda Trumpa da pokrene pitanje okončanja ruske invazije na susretu s kineskim šefom države Xi Jinpingom. "U stalnom smo kontaktu s našim američkim partnerima. Mi smo im zahvalni i nadamo se da će pitanje rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine također biti spomenuto tom prigodom kada predsjednik SAD-a bude u Kini", rekao je Zelenskij u govoru na samitu zemalja srednje Europe u Rumunjskoj. Već mjesecima Zelenskij traži snažnije diplomatske napore, pod pokroviteljstvom Washingtona, kako bi se pronašao izlaz iz rata, no proces je na mrtvoj točki nakon što je izbio rat na Bliskom istoku. Prošli tjedan, trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine, kojem su posredovale Sjedinjene Države, bilo je narušeno optužbama za kršenja s obje strane.

Trump je u srijedu stigao u Peking u prvi posjet jednoga američkog predsjednika Kini u zadnjih gotovo deset godina.

Reuters piše kako se očekuje da će Trump pokušati potaknuti Kinu da uvjeri Iran na sklapanje dogovora s Washingtonom o okončanju sukoba, premda je rekao kako ne misli da će mu trebati kineska pomoć.

Na samitu u srijedu u Bukureštu ukrajinski je predsjednik razgovarao i o pitanju obrane, posebno vezano uz dronove.

Najavio je da će Kijev poslati u Latviju stručnjake kako bi pomogli u zaštiti zračnog prostora te zemlje, nakon što su navodno ukrajinski dronovi pogodili infrastrukturu u zemlji nakon ulaska iz Rusije.

Ukrajina također želi potpisati širi sporazum o suradnji s Latvijom u području dronova, dodao je.