OTKRIO NAJIZAZOVNIJE TOČKE PLANA

Zelenski: Sada više nego ikad postoji šansa da se ovaj rat okonča. Računamo na jamstva

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Foto: DIMITAR DILKOFF/REUTERS

O mirovnom planu rekao je da neke stvari "još uvijek treba razraditi", ali i kazao da SAD poduzima ozbiljne korake kako bi okončao rat "na ovaj ili onaj način"...

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u utorak da su najizazovniji elementi mirovnog plana pitanje teritorija i novca, misleći pritom na zamrznutu rusku imovinu u Europi, kao i sigurnosna jamstva, ali i da "sada više nego ikada" postoji šansa da se rat okonča, prenosi BBC.

Na konferenciji za novinare u Dublinu s irskim premijerom Micheálom Martinom, Zelenski je rekao da je u ponedjeljak razgovarao s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom koji se u utorak sastaje u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te da Ukrajina sada čeka rezultate tog sastanka.

"Reagirat ću prema tim rezultatima, ako osjetim da možemo računati na stvarni, konkretan dijalog .. sastat ćemo se“, rekao je.

Ukrajinski predsjednik također je rekao da je s Martinom razgovarao o korištenju zamrznute ruske imovine te da je "krajnje vrijeme" da se ona iskoristi za podršku ukrajinskom ratu i naporima za obnovu.

"Krajnje je vrijeme da se ona prebaci u Ukrajinu kako bismo mogli pouzdano osigurati i našu obranu i oporavak", jer će to "koristiti ne samo nama već i našim partnerima".

Dodao je da Ukrajina također računa na „snažna“ sigurnosna jamstva i od SAD-a i od Europe.

O mirovnom planu rekao je da neke stvari "još uvijek treba razraditi", ali i kazao da SAD poduzima ozbiljne korake kako bi okončao rat "na ovaj ili onaj način".

Zelenski je  otkrio da su se SAD i Ukrajina dogovorili o novom mirovnom sporazumu od 20 točaka. Ukrajinski predsjednik rekao je da je izvorni plan od 28 točaka koji su SAD predložile prerađen u novi sporazum nakon razgovora između dužnosnika, prenosi Independent..

"Sada više nego ikad postoji šansa da se ovaj rat okonča", rekao je Zelenski.

Visoki ukrajinski izvor kazao je u utorak da bi se ukrajinsko izaslanstvo moglo u srijedu sastati s američkim izaslanikom Witkoffom i zetom Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom, nakon njihovih razgovora u utorak u Moskvi.

"Ukrajinska strana ... to ne isključuje i spremna je" sastati se s njima, rekao je za agenciju France presse taj izvor koji je želio ostati neimenovan.

Spomenuo je mogućnost sastanka u Bruxellesu gdje se u srijedu održava sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO-a.

Na sastanku neće sudjelovati američki državni tajnik Marco Rubio.

