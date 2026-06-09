Zelenski tvrdi da je razgovarao s SAD-om o obnovi pregovora

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je telefonom razgovarao s izaslanicima SAD-a Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom u nastojanju da oživi pregovore o okončanju rata u Ukrajini.

"Zahvalan sam im na spremnosti da se u nadolazećim tjednima što je više moguće posvete oživljavanju diplomacije usmjerene na okončanje ruskog rata protiv Ukrajine“, objavio je Zelenski na društvenim mrežama nakon poziva.

"Svjesni smo da je pozornost svijeta sada na situaciji s Iranom. Ali naš zajednički cilj mira u Europi i dalje je na dnevnom redu“, nastavio je, dodajući da je vodio „vrlo pozitivan“ razgovor dok je bio u zračnoj luci u moldavskoj prijestolnici Kišinjevu.

"Razgovarali smo o izgledima u kontekstu samita G7 (koji se očekuje u Francuskoj sredinom lipnja) i drugih događaja u lipnju“, ispričao je, dodajući da je svojim sugovornicima pružio informacije o „namjerama“ Moskve, prenosi AFP.

Ukrajinski čelnik više je puta spomenuo mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022.

Početkom lipnja požalio se da organizacija ovog posjeta traje "vrlo dugo", priznajući da je Iran za Washington trenutačno "problem broj jedan".

Posljednjih mjeseci nekoliko rundi pregovora s posredništvom Sjedinjenih Država nije uspjelo dovesti Kijev i Moskvu bliže sporazumu, dok se taj proces sve više usporava kako se pozornost Washingtona preusmjerava na Iran.

Prošlog je tjedna Volodimir Zelenski predložio sastanak lice u lice s ruskim kolegom Vladimirom Putinom kako bi pregovarali o izlazu iz sukoba.

No, Putin je ideju odbacio, zahtijevajući da se oblikuje konačni sporazum nego se sastanu.

Ruske vlasti traže političke i teritorijalne ustupke od Ukrajine, uključujući potpuno povlačenje iz Donjecka, regije na istoku. Kijev zahtjeve odbacuje, smatrajući ih jednakima kapitulaciji.