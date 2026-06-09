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IRAN PREUZEO FOKUS TRUMPA

Zelenski tvrdi da je razgovarao s SAD-om o obnovi pregovora

Piše HINA,
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Zelenski tvrdi da je razgovarao s SAD-om o obnovi pregovora
Foto: Thomas Peter/REUTERS

Posljednjih mjeseci nekoliko rundi pregovora s posredništvom Sjedinjenih Država nije uspjelo dovesti Kijev i Moskvu bliže sporazumu, dok se taj proces sve više usporava kako se pozornost Washingtona preusmjerava na Iran.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je telefonom razgovarao s izaslanicima SAD-a Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom u nastojanju da oživi pregovore o okončanju rata u Ukrajini.

"Zahvalan sam im na spremnosti da se u nadolazećim tjednima što je više moguće posvete oživljavanju diplomacije usmjerene na okončanje ruskog rata protiv Ukrajine“, objavio je Zelenski na društvenim mrežama nakon poziva.

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"Svjesni smo da je pozornost svijeta sada na situaciji s Iranom. Ali naš zajednički cilj mira u Europi i dalje je na dnevnom redu“, nastavio je, dodajući da je vodio „vrlo pozitivan“ razgovor dok je bio u zračnoj luci u moldavskoj prijestolnici Kišinjevu.

"Razgovarali smo o izgledima u kontekstu samita G7 (koji se očekuje u Francuskoj sredinom lipnja) i drugih događaja u lipnju“, ispričao je, dodajući da je svojim sugovornicima pružio informacije o „namjerama“ Moskve, prenosi AFP.

Ukrajinski čelnik više je puta spomenuo mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022.

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Početkom lipnja požalio se da organizacija ovog posjeta traje "vrlo dugo", priznajući da je Iran za Washington trenutačno "problem broj jedan".

Posljednjih mjeseci nekoliko rundi pregovora s posredništvom Sjedinjenih Država nije uspjelo dovesti Kijev i Moskvu bliže sporazumu, dok se taj proces sve više usporava kako se pozornost Washingtona preusmjerava na Iran.

Prošlog je tjedna Volodimir Zelenski predložio sastanak lice u lice s ruskim kolegom Vladimirom Putinom kako bi pregovarali o izlazu iz sukoba.

No, Putin je ideju odbacio, zahtijevajući da se oblikuje konačni sporazum nego se sastanu.

Ruske vlasti traže političke i teritorijalne ustupke od Ukrajine, uključujući potpuno povlačenje iz Donjecka, regije na istoku. Kijev zahtjeve odbacuje, smatrajući ih jednakima kapitulaciji.

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