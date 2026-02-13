Obavijesti

News

SURADNJA S NJEMAČKOM

Zelenski u Münchenu: 'Napravili smo mnogo kompromisa, a Putin i prijatelji nisu u zatvoru'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
2
Foto: Michaela Stache

Zelenski je u München stigao s konkretnim planovima. Na dnevnom je redu pokretanje prvog zajedničkog ukrajinsko-njemačkog poduzeća za proizvodnju dronova

Admiral

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je na 62. Münchensku sigurnosnu konferenciju s jasnim ciljevima: pojačati međunarodni pritisak na Rusiju, osigurati konkretnu vojnu pomoć i demonstrirati jedinstvo s europskim partnerima. Njegov posjet, koji se odvija uoči četvrte godišnjice ruske invazije, zasjenjen je pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa za brzim postizanjem mirovnog sporazuma, dok Europa traži svoj put prema strateškoj autonomiji.

Trumpov ultimatum i europska strepnja

Dok svjetski čelnici, uključujući američkog državnog tajnika Marca Rubia, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i britanskog premijera Keira Starmera, raspravljaju o budućnosti globalne sigurnosti, iz Washingtona stižu nedvosmislene poruke. Predsjednik Donald Trump upozorio je Zelenskog da se mora pokrenuti ako želi postići mirovni sporazum s Moskvom.

​- Zelenski će se morati pokrenuti, Rusija želi dogovor, a Zelenski će se morati pokrenuti inače će propustiti veliku priliku - poručio je Trump novinarima.

ZAHTJEVA ČLANSTVO Orban poručio Zelenskom: 'Na pogrešnom ste putu, Ukrajina ne postavlja uvjete EU-u...'
Orban poručio Zelenskom: 'Na pogrešnom ste putu, Ukrajina ne postavlja uvjete EU-u...'

Ovaj pritisak dolazi u trenutku kada su mirovni pregovori, koji bi se trebali nastaviti idući tjedan u Ženevi, u zastoju zbog ruskog inzistiranja na teritorijalnim ultimatumima. S druge strane, europski dužnosnici, kako prenosi Politico, ne očekuju mnogo konkretnih rezultata od konferencije osim "izjava solidarnosti". Francuski predsjednik Macron iskoristio je priliku da pozove Europu da postane geopolitička sila, naglasivši kako se kontinent mora pripremiti na agresivnu Rusiju čak i ako se rat u Ukrajini okonča.

Dronovi, oružje i sigurnosna jamstva

Zelenski je u München stigao s konkretnim planovima. Na dnevnom je redu pokretanje prvog zajedničkog ukrajinsko-njemačkog poduzeća za proizvodnju dronova, a održao je i sastanke s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom. Ukrajinski predsjednik naglasio je potrebu za sustavima protuzračne obrane i jačanjem domaće proizvodnje oružja.

Ukrainian President Zelenskiy visits Quantum Systems firm
Foto: Thilo Schmuelgen

​- Spremni smo otvoriti mnogo zajedničkih proizvodnih pogona. Tu je i nekoliko paketa pomoći o kojima se osobno nadam razgovarati, potreban mi je kontakt s partnerima - izjavio je Zelenski.

Ipak, ključno pitanje sigurnosnih jamstava ostaje neriješeno. Prema navodima američkih i europskih dužnosnika, SAD je jasno dao do znanja da neće zaključiti sporazum o jamstvima sve dok Kijev i Moskva ne postignu mirovni dogovor, što dodatno komplicira poziciju Ukrajine.

konferencija o sigurnosti U Münchenu ključni razgovori o NATO-u i Ukrajini, stižu čelnici
U Münchenu ključni razgovori o NATO-u i Ukrajini, stižu čelnici

- Napravili smo mnogo kompromisa. Putin i njegovi prijatelji nisu u zatvoru. Ovo je najveći kompromis koji je svijet već napravio. 

Nagrada narodu u sjeni neprekidnih napada

Tijekom konferencije, na kojoj sudjeluju predstavnici iz više od 115 zemalja, potvrđeno je da će prestižna nagrada Ewald von Kleist biti dodijeljena "narodu Ukrajine", a primit će je upravo Zelenski. Ovaj simboličan čin događa se u vrijeme dok Rusija nastavlja s nemilosrdnim napadima na ukrajinsku infrastrukturu, što je američki državni tajnik Rubio nazvao "užasnim".

​- To je rat. Zato želimo da rat završi. Ljudi pate. Nezamisliva je ta patnja - rekao je Rubio, koji je također potvrdio da se planira sastati sa Zelenskim na marginama konferencije.
 

