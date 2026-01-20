Obavijesti

News

Komentari 3
3 MILIJUNA VOJNIKA

Zelenskij predlaže zajedničku europsko-ukrajinsku vojsku

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Petros Karadjias

Ukrajinski predsjednik upozorava na rusku prijetnju i izražava zabrinutost da sukob u Ukrajini ne izgubi međunarodnu pažnju zbog Grenlanda

Admiral

Ukrajina i Europa trebale bi stvoriti zajedničke vojne obrambene snage s do tri milijuna vojnika, predložio je u utorak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij. 

Ukrajinski čelnik to je rekao u WhatsApp razmjenom s novinarima. Naglasio je da je pitanje zajedničke vojske pokrenuo već prošle godine zbog prijetnje Rusije koja planira do 2030. imati 2,5 milijuna vojnika. 

U istom razgovoru Zelenskij je rekao da je i Ukrajina pozvana pridružiti se takozvanom odboru za mir, tijelu koje predlaže američki predsjednik Donald Trump, a smatra se njegovim pokušajem izgradnje alternative Ujedinjenim narodima. U odbor je već pozvan i ruski predsjednik Vladimir Putin. 

Ukrajinski čelnik stoga je rekao da ne može zamisliti da sjedi u istom tijelu s ruskim predstavnikom, no dodao da ukrajinski diplomati sada razmatraju pozivnicu. 

Zelenskij je u utorak i izrazio zabrinutost da će međunarodna pozornost naporima prema miru u Ukrajini sada biti preusmjerena na pitanje Grenlanda, autonomnog danskog teritorija kojeg Trump svojata.

"Zabrinut sam zbog bilo kakvog gubitka pažnje usred sukoba velikih razmjera", rekao je ukrajinski predsjednik, no dodao da spor oko Grenlanda i rat u Ukrajini ne bi trebali biti smatrani "zamjenjivim" pitanjima, prenosi agencija France Presse. 

