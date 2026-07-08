Željana Zovko četvrti put među najutjecajnijim zastupnicima Europskog parlamenta

Zastupnica u Europskom parlamentu i potpredsjednica Kluba zastupnika Europske pučke stranke (EPP) Željana Zovko uvrštena je među 10 najutjecajnijih zastupnika Europskog parlamenta u području trgovinske politike Europske unije, prema najnovijoj analizi istraživačke platforme EU Matrix, priopćio je ured zastupnice u srijedu.

EU Matrix svake godine rangira najutjecajnije zastupnike među ukupno 720 članova Europskog parlamenta koji svojim radom oblikuju europske politike. Ovo je već četvrti uzastopni put da je zastupnica Zovko prepoznata među najutjecajnijim zastupnicima Europskog parlamenta, a priznanje dolazi tijekom njezina trećeg uzastopnog mandata.

Kao članica Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA), Zovko je izvjestiteljica Europskog parlamenta za trgovinske odnose sa Švicarskom, Norveškom, Islandom I Lihtenštajnom. Istodobno, kao izvjestiteljica Kluba zastupnika EPP-a za trgovinske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, proteklih je deset mjeseci aktivno sudjelovala u radu na novom trgovinskom sporazumu između Europske unije i SAD-a, koji je nedavno usvojen i stupio na snagu 1. srpnja, čime su dodatno osnaženi transatlantski gospodarski odnosi.

„Veliko mi je zadovoljstvo i ponos što je moj rad prepoznat, posebno u području međunarodne trgovine, u kojem se gotovo godinu dana aktivno zalažem za jačanje transatlantskog partnerstva. Trgovinska politika izravno utječe na živote naših građana, gospodarstvo i konkurentnost europskih poduzeća, a nedavno usvojeni trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja važan iskorak za europsko i hrvatsko gospodarstvo. Ovo je veliko priznanje za mene osobno, za HDZ i Klub zastupnika EPP-a koji su mi ukazali povjerenje”, istaknula je Zovko.

Uz visoko mjesto u području trgovinske politike, Zovko je prema ovogodišnjoj analizi uvrštena i među 50 najutjecajnijih zastupnika Europskog parlamenta.

Kao potpredsjednica Kluba zastupnika EPP-a zadužena je za EPP diplomaciju i koordinaciju vanjskih politika u Parlamentarnim skuštinama NATO-a, OSCE-a i Vijeća Europe. Kao članica Odbora za vanjske poslove (AFET), Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA), Odbora za sigurnost i obranu (SEDE) te Odbora za ribarstvo (PECH), Zovko obnaša niz ključnih izvjestiteljskih dužnosti. U Odboru za međunarodnu trgovinu izvjestiteljica je za trgovinske odnose sa Švicarskom, Norveškom, Islandom i Lihtenštajnom, kao i izvjestiteljica Kluba zastupnika EPP-a za trgovinske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. U Odboru za vanjske poslove je izvjestiteljica Europskog parlamenta za strateške političke odnose s Australijom, sporazum o pridruživanju s Andorom i San Marinom te izvjestiteljica Kluba zastupnika EPP-a za odnose s Ujedinjenom Kraljevinom.

U Odboru za ribarstvo aktivno se zalaže za očuvanje konkurentnog europskog ribarskog sektora, a kao izvjestiteljica vodila je rad na izvješćima o ulozi oceanske diplomacije te provedbi mjera Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja. U Odboru za sigurnost i obranu kontinuirano radi na jačanju europske sigurnosti, otpornosti i strateškog partnerstva s ključnim saveznicima kao izvjestiteljica Kluba zastupnika EPP-a za izvješće o razvoju novih obrambenih aktera i povećanju europskih obrambenih sposobnosti, te mišljenje o novom Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu i pripravnosti za zdravstvene krize, s ciljem jačanja europske otpornosti i odgovora na krizne situacije.

Metodologija istraživanja EU Matrix temelji se na analizi desetaka tisuća podataka koje prikuplja tim s više od 15 godina iskustva u praćenju procesa donošenja politika Europske unije. Prilikom rangiranja zastupnika vrednuju se kriteriji poput vodećih institucionalnih dužnosti, koordinacijskih i izvjestiteljskih uloga, parlamentarnog staža, utjecaja unutar političkih skupina, suradnje s dionicima te uspješnosti u ključnim glasovanjima Europskog parlamenta, stoji u priopćenju ureda zastupnice.

*Priopćenja u ovoj rubrici objavljuju se u izvornom obliku bez uredničkih intervencija.