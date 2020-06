Željko Kerum: Srbima treba dati popust za ljetovanje kod nas da nam spase turističku sezonu

Poznati splitski poduzetnik Željko Kerum ulazi u borbu za parlament direktno iz vinograda koji je obrađivao u Rogoznici za vrijeme korona krize. Preorao bi Dalmaciju i konkurentima poručuje: "Yes I can!"

<p>Predizborna kampanja se zahuktava, a posebno ju je začinio <strong>Željko Kerum</strong> najavom da ulazi u utrku za parlament. Ovaj poznati hrvatski biznismen koji 12 godina vodi svoju politiku u Splitu sa strankom Hrvatskom građanskom strankom opet je u fokusu javnosti nakon nastupa na javnoj televiziji. Pojavio se u crvenoj jakni, s Ferrari kravatom te oku gledatelja je bio neizbježan.</p><p>- Sam sam to osmislija u pet minuta. Imao sam crvenu jaketu u autu i nabacija sam je na benzinskoj prije dolaska u studio. A konj je simbol snage pa kada god mi je neki važan sastanak u životu koji mi znači, nosim tog konja - otvoreno će Kerum. U studiju su imali i nezvanog gosta - muhu - koja je obilazila sve prisutne te se u jednom trenutku zadržala na Kerumu. Pitali smo ga da li ga je ometala.</p><p>- Nisam ju ni primijetio. Bio sam koncentriran na razgovor - rekao je. Iako je više puta govorio kako više ne želi imati posla s politikom, opet se vraća. Zašto, pitali smo ga.</p><p><br/> - Vidite, tjera me nepravda, obećanje i obveza prema biračima. Da mi birači ne vjeruju i da me ne biraju ne bih se time bavio. Puno sam uložija u politiku, a zbog povjerenja birača izlazim na izbore jer me podupiru 12 godina. Kažu mi da sam drugačiji političar jer sa ljudima davao, a ne uzimao pa postoji neki moral i čast. Svih tih godina smo prva stranka u Splitu - rekao je.</p><p>S obzirom na to da se govori kako se odlučio boriti za mjesta u parlamentu samo kako bi pomogao HDZ-u da pomuti račune <strong>Miroslavu Škori </strong>na desnici, pitali smo je li to motiv koji ga vodi.</p><p>- Nervira me situacija na političkoj sceni gdje se razni 'Škore', 'Mostovi', 'Pernari', 'Kolakušići', javljaju pa nestanu. To su sve blic stranke, treća opcija koja zbog osobnih interesa ulazi u politiku i nakon mandata ili dva nestaju. Narod vidi da sam drugačiji jer za razliku od njih ja sam davao, a ne uzimao. Nerviraju me tipovi poput Kolakušića koji pokazuju kao bogom dani, izmišljaju priče i na kraju je sve to sjaši Kurta da uzjaše Murta. Treba biračima objasniti da su to tipovi koji iz vlastitog interesa ulaze u politiku, daje im se pažnja i pozornost i čim dobiju mandate dobili su što su htjeli, uglavnom iz financijskih razloga to rade - pojašnjava Kerum.</p><p>Opisao nam je što je radio u jeku pandemije te da li morao u samoizolaciju.</p><p>- Od izbijanja pandemija nisam bio u samoizolaciji, no iako je obitelj prijavljena u Splitu, kad je počelo to sve s korona virusom, sami smo se odlučili izolirati na našem imanju u Rogoznici. Tamo imam dosta zemlje pa smo radili na poljoprivredi.</p><p>Je li mu po pomoglo da se malo steše od tog fizičkog napora kaže nasmijano: "Ma ne. Ne možete u tako kratko vrijeme stesati sve to što sam naslagao godinama.' </p><p>- No volim raditi na zemlji, a i dica to vole pa su pitali svaki dan "a što ćemo danas raditi" i tako. A i građevinu sam radio. Bitna je volja, najgore je kada se čovjek opusti i zalegne. Poštovali smo sve mjere stožera tih 60 dana. Jasno je rečeno da nema okupljanja pa mi je rad na lozi u vinogradu bio okupacija. Puno je toga pa imam i dva radnika koja mi pomažu - rekao je.</p><p>No svoj poljoprivrednički talent nije brusio samo u Rogoznici. Sjećamo se da je i u vili u Splitu sadio kupus i salatu. Evo kako mu je on rodio ove godine.</p><p>- O pa sada imamo i pomidore, kapulu, krastavce, luka, krumpira ma svačega. Sve to iziskuje puno angažmana, a vinograd najviše. Radnici mi pomažu oko OPG-a koji sam registrirao za proizvodnju vina Babić i maslinova ulja - rekao je. Plan je bio da te proizvode plasira kroz svoj hotele no korona je i njemu pomutila račune.</p><h2>'Srbi nam mogu spasiti sezonu' </h2><p>- Na žalost sve što je bilo rezervirano se otkazuje. Sezona će biti loša. Ministarstvo truizma trebalo bi pokrenuti neku mjeru da nam dovedu susjede Srbe i Mađare. Time bismo mogli barem završiti s manjim minusima ili na nuli. Trebalo bi susjedima Srbima koji vole naše more, dati pristupačnije cijene da nam dođu i spase sezonu. Na jesen neće biti prihoda od sezone, zima će biti teška, a pitanje je kakva će nam biti naredna sezona - smatra Kerum.</p><p>Da se njega pita preorao bi cijelu Dalmaciju i ona bi sama sebe zdravo hranila.</p><p>- A ne da plaćamo skupo uvozne proizvode i to lošu robu. Kad je izvanredna situacija, treba pristupati izvanrednim mjerama - rekao je. Ne vjeruje da će biti drugog vala korone no ako i bude, smatra da neće biti restriktivnih mjera kakve smo imali prvi puta.</p><p>- Vidjeli su koliko je to sve štetilo gospodarstvu pa ne vjerujem da će tako agresivno s mjerama opet ići.</p><p>S obzirom na to da je 12 godina u politici o kojoj nema najbolje mišljenje, kao kao poduzetnik se susretao s raznim profilima ljudi, pitali smo ga što ga je do sada najviše zasmetalo u njegovoj političkoj karijeri.</p><p>- Čovjek može preko svega prijeći, no kada sam krenuo u politiku, nisam znao niti sam mislio da su političari takvi licemjeri. Tu nema nikakve garancije niti držanja riječi. Stavovi i mišljenja se mijenjaju iz dana u dan. Nema istine - rekao je. Kako se on, kao čovjek koji drži do riječi, nosi u takvim odnosima kaže: "Morate to prihvatiti. Ne možete lomiti jer onda ne možete surađivati. Nema prljavijeg posla od politike."</p><p>Za sebe kaže da je uvijek isti i da se nikada neće promijeniti pa nas je zanimalo hoće li u novom sazivu Sabora ako uđe u parlament dolaziti na posao i stati za govornicom s obzirom na to da to prvi puta nije bio slučaj.</p><p>- SDP je tada imao čvrstu većinu pa oporba nije ništa značila. Sada je drugačije. Moj interes je da se riješi prometna infrastruktura u Dalmaciji i Splitu i da Ministarstvo turizma presele u Split. To će biti moj uvjet da koaliram s HDZ-om kada dobiju i ove izbore. Tko pobjedi idem s njime u koaliciju pa se ni ne vidim u oporbi. Uvjeren sam da ću prijeći izborni prag - rekao je.</p><p>Pitali smo i hoće li mu ovoga puta seka praviti društvo na putu za Sabor.</p><p>- Ona će biti s nama i dati na podršku te pomoći s iskustvom koje ima, no neće biti direktno angažirana jer se opredijelila za obaveze u obitelji te se posvetila unucima - zaključio je. </p>