'Zemlja je ravna ploča, NDH Država Božja, a ustaše sveci...'

U šestom stoljeću prije Krista čuveni matematičar i filozof Pitagora tvrdio je, apodiktički, da je Zemlja okrugla. Tri stoljeća nakon njega Platon će napisati kako je Zemlja okrugla i nalazi se usred neba, Eratosten će mu ne samo prisnažiti, nego i izračunati opseg Zemlje, dok će Aristarh sa Samosa zaključiti kako se Zemlja vrti oko Sunca. Punih 26 stoljeća kasnije Elvis iz Slavonskog Broda reći će da su sve to pizdarije...

- Zemlja je ravna ploča. Nikad nismo letjeli u svemir niti smo bili na Mjesecu. Sateliti ne postoje, a NASA je u službi Babilonaca koji čovjeka žele udaljiti od Boga. Sunce i Mjesec se kreću po nebeskom svodu i tako nastaju dan i noć te smjene godišnjih doba. Iznad Zemlje je nepropusna kupola koju je nemoguće proći – objasnili su za 24sata svoju teoriju istaknuti ravnozemljaši - na čijem je čelu 45-godišnji Elvis Duspara, informatičar i grafički dizajner.

'Bog je u Bibliji dao dovoljno informacija'

Duspara je po svojim idejama napisao knjigu “Krug zemaljski”, u kojoj objašnjava i potkrepljuje te tvrdnje. On tvrdi da je Bog u Bibliji dao dovoljno informacija da je Zemlja ravna i da se iznad nje nalazi nepropusna kupola. Što je ispod, nitko ne zna jer, kako ravnozemljaši tvrde, nitko nije uspio istražiti. Ne znaju ni po kojem principu Zemlja stoji u svemiru ni koliki je taj svemir jer se, prema Bibliji, iznad nebeskog svoda nalazi - voda.

Kiša, doista, pada s neba, nikad nije padala iz zemlje, a nijedan bunar nikad nije iscurio kad se zemlja okrenula oko svoje osi. A morao bi jer je okrenut naglavačke...

- Teoriju o okrugloj Zemlji donose Babilonci koji nas žele udaljiti od Boga - uvjeren je Duspara, koji nastavlja:

- U temeljima njihove vjere je da je Zemlja nastala iz kozmičkog jajeta koje se rasprsnulo, a to je identično hipotezi velikog praska. Uvukli su se u strukture obrazovanja diljem svijeta i odatle proizlazi sve ostalo. Stručnjak sam za photoshop i odgovorno tvrdim da su sve snimke koje prikazuju izgled Zemlje kao kugle lažne. Navodne satelitske snimke su zapravo aviosnimke. Izvrgnut sam ruglu jer tragam za istinom i to je ono što me zanima. Čista istina. On, osim knjiga i članaka, ima i bogatu produkciju videouradaka.

Ravnozemljaši, koji su inače svjetski pokret, na prvi pogled izgledaju kao simpatični zanesenjaci ili bezopasni šašavci, a neki među njima svakako to i jesu. Nalik su na sve druge koji vjeruju u teorije urote - “iz aviona ispuštaju chemtrailse”, “čovjek se nikad nije iskrcao na Mjesec”, “svjetska politika nije ništa drugo nego urota Židova ili masona”...

No na toj točki ravnozemljaši se približavaju klasičnim pogromaškim teorijama - premda na prvi pogled ne izgledaju tako. Da stvar nije bezazlena otkrivaju, bolje od ičega, tijekovi novca i pozadinske organizacije, koje nisu ni male ni siromašne, a još više ideje koje promoviraju premda nisu vidljive na prvi pogled. Iza njih stoji radikalno krilo Crkve, ali ne samo oni. Vođa ravnozemljaškog pokreta tiskao je dosad četiri knjige, njegovi jumbo plakati u jednom trenutku preplavili su Zagreb, ali njegove knjige ne mijenjaju samo način gledanja svemirskih stvari, nego i zemaljske povijesti.

Knjiga 'Za dom spremni'

Jedna od Dusparinih uspješnica zove se “Za dom spremni”. - Te tri riječi, za dom spremni, ugrađene su u gene svakoga Hrvata još od 7. stoljeća prilikom obećanja papi Agatonu da nikad neće napadati druge, nego da će uvijek braniti svoj dom - rekao je prigodom promocije knjige na Kaptolu koju je održao “okupan suzama, pred dupkom punom dvoranom”. “To braniti znači to što je rečeno – braniti”, stoji u uvodniku knjige koja je premijerno predstavljena - na Bleiburgu. To sa “starim pozdravom” teorija je koju - unatoč nedostatku dokaza - zagovaraju Velimir Bujanec, Kolinda Grabar Kitarović, Dražen Keleminec i drugi pripadnici istog političkog kruga, dok im upućeniji, obrazovaniji ili manipulacijama manje skloni ljudi, poput Ante Prkačina ili Zlatka Hasanbegovića, jasno kažu kako je riječ o ustaškom pozdravu.

Dusparinu knjigu “Za dom spremni” promovirali su, inače, lideri udruga koje su nositelji niza desničarskih i antidemokratskih akcija: Udruga udovica hrvatskih branitelja za Grad Zagreb (tražili su zabranu filma “Ministarstvo ljubavi” na HTV-u), Udruga Hvidra Črnomerec i Obiteljska stranka. Obiteljsku stranku vodi odvjetnik Mate Knezović, poznat po izjavi da je Istanbulska konvencija smeće i zlo, a najavio je i kandidaturu za gradonačelnika Zagreba. Glavna točka u programu mu je najava da će u Zagrebu napraviti groblje nerođene djece.

Osmišljena strategija

Iz prodora ravnozemljaša može se očitati postojanje prilično osmišljene političke strategije koja računa s dugim, ustrajnim maršom kroz medije i institucije, računajući na to da će za 20 ili 30 godina trajno oblikovati naraštaje koji dolaze. Ide se korak po korak: taktika mekih udara kombinira se s eksplozivnim, šokantnim prodorima koji privlače pozornost cijele javnosti.

Tvrdnja o Zemlji kao ravnoj ploči jaki je udar koji svojom šokantnošću treba skrenuti pozornost na biblijske tvrdnje, a mladež iz zastranjivanja suvremene znanosti vratiti u krilo Crkve. U pozadini ovih tvrdnji švercaju se, na sitno, potezi kojima se rehabilitira NDH. S jedne strane, provlači se tvrdnja o “starom pozdravu”, s druge, zločinačkom se organizacijom proglašavaju pripadnici ljevičarskog antifašističkog pokreta. Istodobno, iz drugih, srodnih organizacija - koje također uživaju naklonost dijela Crkve - plasiraju se u javnost ljudi iz NDH koji nisu bili istaknuti u zločinačkoj politici ili pisanju rasnih zakona pa im se odaju počasti, tako da se, u biti, pred našim očima odvija tiha svjetonazorska revolucija.

