Obavijesti

News

Komentari 25
Incident na Božić

Poznato tko je zapalio katoličku crkvu u Novom Sad! U zatvoru je. U stanu pronašli kanister

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Poznato tko je zapalio katoličku crkvu u Novom Sad! U zatvoru je. U stanu pronašli kanister
1

U njezinom stanu je pronađen i kanistar s benzinom. Nakon podmetanja požara vatra se nije proširila i nije bilo ozlijeđenih...

Admiral

Za podmetanje požara na katoličkoj crkvi u Novom Sadu u četvrtak ujutro novosadska policija sumnjiči pedesetdvogodišnju Novosađanku kojoj je nakon privođenja određeno zadržavanje od 48 sati, objavio je novosadski portal „021.rs“.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Podmetnut požar na katoličkoj crkvi u Novom Sadu 01:30
Podmetnut požar na katoličkoj crkvi u Novom Sadu | Video: Autonomija/Razglas news

Sumnja se da je ona u četvrtak, oko četiri sata ujutro, polila benzinom i zapalila bočna drvena vrata župne crkve Imena Marijinog u središtu grada, prenio je taj medij priopćenje policije.

U njezinom stanu je pronađen i kanistar s benzinom. Nakon podmetanja požara vatra se nije proširila i nije bilo ozlijeđenih.

Veća šteta na vratima iz 19. stoljeća spriječena je intervencijom vatrogasaca.

Župnik crkve Attila Zsellér rekao je za agenciju Tanjug da nije poznat razlog zašto bi netko podmetnuo požar i da žali što se to dogodilo za Božić.

OGLASIO SE ŽUPNIK VIDEO Podmetnut požar na katoličkoj crkvi u Novom Sadu!
VIDEO Podmetnut požar na katoličkoj crkvi u Novom Sadu!

Paljenje katoličke crkve, poznate kao novosadska katedrala, izazvalo je ogorčenje u javnosti i brojne osude oporbenih stranaka i gradonačelnika Novog Sada.

Incident je osudila predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća i saborska zastupnica Jasna Vojnić koja je priopćila da svaki napad na vjerski objekt predstavlja napad na temeljne vrijednosti suživota, poštovanja i sigurnosti svih građana.

„Takvi činovi moraju biti povod da odlučno stanemo u obranu mirnog suživota, međusobnog uvažavanja i slobode vjeroispovijesti“, navela je.

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini taj čin smatra „ozbiljnim napadom na vjersku slobodu, sigurnost katoličkih vjernika i međunacionalni i međuvjerski sklad u gradu koji je stoljećima bio prostor suživota različitih naroda i konfesija“.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 25
Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu
AFERA MIKROSKOPI

Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu

Hrvoje, Nikola i Novica Petrač te Saša Pozder nagodili su se s Uskokom u aferi Mikroskopi. Svi će uskoro na odsluženje kazni u kaznionice diljem Hrvatske
Tužna ispovijest sestre ubijene Romine V.: 'Povjerila se mami da joj je uz Frana nelagodno'
FEMICID U RIJECI

Tužna ispovijest sestre ubijene Romine V.: 'Povjerila se mami da joj je uz Frana nelagodno'

Rominu V. (22) prije mjesec dana u Rijeci ubio je Fran B. (24) • Njihov odnos, kaže sestra, Romina nije doživljavala ozbiljno • Sestra uputila i pismo javnosti: ‘Zaštitite žene!’
DHMZ OBJAVIO Čuvajte se! U petak nova opasna nepogoda
PROGNOZA ZA VIKEND

DHMZ OBJAVIO Čuvajte se! U petak nova opasna nepogoda

DHMZ je objavio posebno priopćenje o vremenskim uvjetima koji nas čekaju u petak i za vikend

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026