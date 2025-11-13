Obavijesti

News

Komentari 0
UDARIO ŽENU PA POBJEGAO

Žena koju je u Splitu autom udario dvostruki ubojica ima teške ozljede i brojne prijelome

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Žena koju je u Splitu autom udario dvostruki ubojica ima teške ozljede i brojne prijelome
Foto: Dalmatinski portal

Kako neslužbeno doznajemo, čovjek koji je oborio pješakinju je Mate Vukušić. On je 2008. osuđen na 22 godine zatvora zbog ubojstva Lovela Matkovića i Marina Vukšića

Pješakinja na koju je u Splitu automobilom naletio vozač ima teške ozljede i višestruke prijelome, neslužbeno doznajemo. Vozač je autom u četvrtak na križanju Zagorskog puta i Velebitske Audijem oborio pješakinju pa pobjegao. No bježao je svega 10 minuta, jer ga je policija privela u Hercegovačkoj ulici. Snimku uhićenja ekskluzivno smo objavili ranije danas.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Akcija splitske policije: Dvostruki ubojica udario je pješakinju pa pokušao pobjeći 00:57
Akcija splitske policije: Dvostruki ubojica udario je pješakinju pa pokušao pobjeći | Video: 24sata/čitatelj

Kako neslužbeno doznajemo, čovjek koji je oborio pješakinju je Mate Vukušić. On je 2008. osuđen na 22 godine zatvora zbog ubojstva Lovela Matkovića i Marina Vukšića. U veljači 2007. godine u Vinkovačkoj ulici ubijeni su Lovel Matković (21) i Marino Vukušić (21), a Ivan Ljubić je ranjen. Tada 22-godišnji Mate Vukušić je osuđen za ubojstvo i dobio je 22 godine zatvora. U suđenju je dokazano da su ubijeni Matković i Vukušić ranije prijetili mladiću i propucali mu auto, a u autu u kojem su ubijeni su pronađena i dva pištolja.

POTVRDILA DOGAĐAJ Ravnateljica splitske Pomorske škole: U Zagrebu su napadnuti učenici naše škole, opkolili su ih
Ravnateljica splitske Pomorske škole: U Zagrebu su napadnuti učenici naše škole, opkolili su ih

U obrani je Vukušić rekao da je bio prisiljen na ubojstvo jer su ga reketarili, prijetili da će nauditi njegovoj obitelji i silovati mu sestru. 

Vukušić je nedavno pušten sa služenja zatvorske kazne, a policija ga je privela početkom prošlog mjeseca, i to zbog obiteljskog nasilja nad roditeljima. Određen mu je pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, no koncem mjeseca istražni zatvor je ukinut jer su roditelji odlučili koristiti zakonsku blagodat i ne svjedočiti protiv sina, dok je on sam negirao nasilje, piše Dalmatinski portal.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Našli tijelo pilota airtractora koji se srušio kraj Senja. 'Išli su na bojenje, trebali su stići jučer'
PRIZORI UŽASA KRAJ SENJA

Našli tijelo pilota airtractora koji se srušio kraj Senja. 'Išli su na bojenje, trebali su stići jučer'

Nakon što je ugašen požar, pronađeno je i tijelo pilota Air Tractora koji se srušio na području Krivog Puta kod Senja. U petak bi se trebao obaviti očevid kako bi se utvrdilo kako je došlo do pada letjelice
Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'
PRORAČUN ZA 2026.

Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'

Sljedeće godine će Vlada izdvojiti 10,2 milijarde eura za mirovine, što znači da će porasti i prosječna mirovina. Ali i inflacija, odnosno rast cijena je predviđen za 2,8 posto, što znači i novi rast životnih troškova...
NEVJEROJATNA SNIMKA Magla, a on juri po zaustavnoj na ZG obilaznici: 'Svi smo se micali!'
ŠTO JE OVO?!

NEVJEROJATNA SNIMKA Magla, a on juri po zaustavnoj na ZG obilaznici: 'Svi smo se micali!'

Prema Zakonu o sigurnosti prometa pretjecanje ili vožnja trakom koja je namijenjena isključivo za zaustavljanje u nuždi kažnjava se novčanom kaznom od 260 eura i jednim negativnim prekršajnim bodom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025