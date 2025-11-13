Žena koju je u Splitu autom udario dvostruki ubojica ima teške ozljede i brojne prijelome

Pješakinja na koju je u Splitu automobilom naletio vozač ima teške ozljede i višestruke prijelome, neslužbeno doznajemo. Vozač je autom u četvrtak na križanju Zagorskog puta i Velebitske Audijem oborio pješakinju pa pobjegao. No bježao je svega 10 minuta, jer ga je policija privela u Hercegovačkoj ulici. Snimku uhićenja ekskluzivno smo objavili ranije danas.

Kako neslužbeno doznajemo, čovjek koji je oborio pješakinju je Mate Vukušić. On je 2008. osuđen na 22 godine zatvora zbog ubojstva Lovela Matkovića i Marina Vukšića. U veljači 2007. godine u Vinkovačkoj ulici ubijeni su Lovel Matković (21) i Marino Vukušić (21), a Ivan Ljubić je ranjen. Tada 22-godišnji Mate Vukušić je osuđen za ubojstvo i dobio je 22 godine zatvora. U suđenju je dokazano da su ubijeni Matković i Vukušić ranije prijetili mladiću i propucali mu auto, a u autu u kojem su ubijeni su pronađena i dva pištolja.

U obrani je Vukušić rekao da je bio prisiljen na ubojstvo jer su ga reketarili, prijetili da će nauditi njegovoj obitelji i silovati mu sestru.

Vukušić je nedavno pušten sa služenja zatvorske kazne, a policija ga je privela početkom prošlog mjeseca, i to zbog obiteljskog nasilja nad roditeljima. Određen mu je pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, no koncem mjeseca istražni zatvor je ukinut jer su roditelji odlučili koristiti zakonsku blagodat i ne svjedočiti protiv sina, dok je on sam negirao nasilje, piše Dalmatinski portal.