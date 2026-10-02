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PREŽIVJELA DVIJE INJEKCIJE

Žena koju nisu uspjeli pogubiti je bez svijesti i na respiratoru

Piše 24sata,
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Žena koju nisu uspjeli pogubiti je bez svijesti i na respiratoru
Foto: POLICE HANDOUT
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Nakon ovog teškog incidenta, guverner Tennesseeja Bill Lee odlučio je pauzirati sva preostala pogubljenja u državi do kraja godine i naručio je neovisnu istragu o tome što je pošlo po zlu

Osuđenica na smrt u Tennesseeju Christa Pike bez svijesti je i priključena je na respirator nakon što je u srijedu preživjela pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom. Pedesetogodišnjakinja je primila dvije doze pentobarbitala, ali je ostala živa te je hitno prevezena u bolnicu na daljnje liječenje.

Agonija u zatvoru

Pokušaj izvršenja smrtne kazne započeo je u srijedu navečer, no ubrzo je postalo jasno da stvari ne idu po planu. Prema sudskim podnescima, njezini su odvjetnici istaknuli kako je medicinsko osoblje imalo velikih problema s pronalaskom vene. Za uspostavu intravenske linije trebalo im je oko sat vremena, a samo u njezinu lijevu ruku uboli su je barem sedam puta.

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Jedan od njezinih odvjetnika, Randy Spivey, napomenuo je da je jedna od izvađenih igala izgledala savinuto. Medicinski stručnjaci sumnjaju da je smrtonosna tekućina iscurila u tkivo oko mjesta uboda umjesto da uđe u krvotok, što objašnjava zašto Pike nije preminula unatoč dvjema primljenim dozama.

Svjedoci pogubljenja izvijestili su da se iza navučenih zastora moglo čuti glasno hrkanje nakon što joj je ubrizgan pentobarbital. Odvjetnici su naveli da su joj ruke bile otečene i pune mjehurića, što jasno upućuje na to da su vene tijekom postupka pukle.

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Guverner obustavio pogubljenja

Nakon ovog teškog incidenta, guverner Tennesseeja Bill Lee odlučio je pauzirati sva preostala pogubljenja u državi do kraja godine i naručio je neovisnu istragu o tome što je pošlo po zlu. Odvjetnički tim sada traži od guvernera da joj se smrtna kazna preinači u doživotni zatvor, naglašavajući da je već prošla kroz neviđenu torturu.

​- Ovo je strašno i ovakvo se nešto više nikada ne bi smjelo dogoditi - rekao je Spivey.

Christa Pike osuđena je na smrt zbog okrutnog ubojstva devetnaestogodišnje Colleen Slemmer koje se dogodilo davne godine kada je Pike imala tek osamnaest godina. Žrtvina majka, May Martinez, i dalje odlučno smatra da ubojica njezine kćeri zaslužuje smrtnu kaznu te ističe da osuđenica u svim ovim godinama nikada nije pokazala pravo kajanje za svoj zločin.

*uz korištenje AI-ja

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