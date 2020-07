Žene koje su izvještavale iz pakla Beograda: "Gutale smo suzavac, ali nismo stale raditi"

Sinoć je Beograd eksplodirao u prosvjedima protiv Aleksandra Vučića i najave novog policijskog sata. Cijeli kaos pratile su novinarke i snimatelji N1 televizije

<p>Jeste li gledali sinoćnji kaos u Beogradu? Nasilje, baklje, suzavce, razbijanja, policijska batinanja, krv i histeriju? Jeste? Vjerojatno ste sjedili pred programom N1 televizije koji je, prvenstveno zahvaljujući kvartetu nevjerojatno sposobnih žena, isporučivao profesionalnu, iskrenu i objektivnu sliku Srbije u svijet.</p><p>Zahvaljujući Jeleni Zorić, Tatjani Aleksić, Žaklini Tatalović i Maji Dragić, kao i njihovim snimanteljima, danas možemo komentirati kako teško opremljeni policajci batinaju nedužne građane na klupi, kako konjica maršira kroz centar grada, kako mladić sa suzama u očima posvećuje prosvjed svom preminulom ocu.</p><h2>"Ili to imaš ili nemaš"</h2><p>Razgovarali smo s Majom Dragić, koja je iz studija koordinirala novinarke na terenu, i s Jelenom Zorić, koja je hladnokrvno iznijela situaciju koja je podsjećala na ratnu zonu.</p><p>- Krenula sam regularno raditi Dnevnik i oko 8 sati smo vidjeli da se ljudi okupljaju na društvenim mrežama. Počeli su pozivi. Imala sam osjećaj da bi moglo biti nešto čim se ljudi okupljaju ispred skupštine. Nitko nije mogao procijeniti što će uslijediti. Nakon toga sam poslala Jelenu Zorić da ode tamo - priča nam Maja. </p><p>A onda je počelo.</p><p>- Imali smo uključenje prije 10, mali breaking i za vrijeme Dnevnika se sve ono razvilo. I onda sam iz studija slala reportere i ekipe.Ne znam kako sam ostala smirena. Bilo mi je u glavi samo da netko od djevojaka ne bude povrijeđen. Ono što su kolegice sinoć radile, to je pitanje trenutka, to se ne nauči na fakultetu. Ili to imaš ili nemaš. Ta Jelena... Prirodno je da se u takvoj situaciji netko zbog straha sklanja, a ona je upala tamo prva. Tu se izložila žešćoj opasnosti. Kod nas je i korona, imamo 300 slučajeva dnevno, ali ona je sve to u glavi morala skloniti, uopće o tome nije razmišljala. Prilazila je policajcima, građanima, a ovdje ljudi imaju različita mišljenja o nama zbog neovisnog pristupa. Morala se suočavati s raznim reakcijama - opisuje nam Maja. </p><p>Teško je u tekstu prenijeti koliko je ponosna na svoje kolegice.</p><p>- Meni su one na terenu zvijezde večeri, ja sam im samo mogla pomagati. Prvi put sam se našla u situaciji da ih vidim pod djelovanjem suzavca. Morala sam im oduzimati riječ da mogu doći do daha. To je pitanje trenutka, ne znam ni sama što bih rekla. Radile su svoj posao. One su bile na terenu i odradile su ga. To je karakterna crta te Jelene Zorić koja prati crnu kroniku i uvijek je s policajcima, ali ona je sinoć prešla i svoje granice. Ono što je tužno je što danas provladini mediji cijelu sinoćnju situaciju potpuno drugačije prikazuju. Tko je gledao sinoć N1, mislim da je vidio da smo bili objektivni, nepristrani i prenosili što se događa bez ulaženja u komentare - kazala nam je skromna Maja Dragić. </p><p>Jelena Zorić je bila još skromnija.</p><h2>"Zadatak koji moramo ispuniti"</h2><p>- Samo smo radili svoj posao. Zadatak novinara i snimatelja jest da ljudima koji nisu uživo prisutni na nekom mjestu događaja vjerodostojno prenesu sliku. Mi smo se samo potrudili da to uradimo. Nije ludost, nije hrabrost, doživjeli smo sve samo kao zadatak koji moramo ispuniti. Gutali smo suzavac, ali nijedan snimatelj nije ispustio kameru, nijedna novinarka nije ispustila mikrofon. Govorili smo teško, ali smo nastavili izvještavati ljude o realnoj situaciji. To je način izvještavanja televizije N1. Poštujemo postulate koje je postavila televizija i koji su u skladu s etikom i novinarskim poslom - rekla nam je Jelena i dodala da večeras ne ide na teren, ali će svejedno ići njeni kolege koji će izvještavati podjednako dobro. </p><p>Hvala im.</p><p>Više o prosvjedu možete pročitati <a href="https://www.24sata.hr/news/beograd-policajaci-prebili-troje-mladica-na-klupici-u-parku-704522" target="_blank">OVDJE.</a></p>