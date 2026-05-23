Ženi koju je Mateša izabrao da organizira izbornu Skupštinu su upravo pale odluke Skupštine!

Već smo objavili da je Zlatko Mateša za vršiteljicu dužnosti predsjednice HOO-a imenova Sandu Čorak koja je pod izvidima Uskoka. Ali sada otkrivamo i novi apsurd. Čorak bi trebala kao čelna osoba sazvati i provesti izvanrednu Skupštinu HOO koja će izabrati i novog čelnika, ali i cijelo Vijeće. A upravo je Čorak zbog nepravilnosti pala Skupština Hrvatskog judo saveza kojem je predsjednica 21 godinu.

Zagrebački Gradski ured za opću upravu je prošli mjesec završio nadzor i odbio upisati ključne odluke Skupštine Judo saveza koja je održana u prosincu. Sve odluke koje su donijeli su pravno nevaljane, a to može stvoriti ozbiljen probleme jer je pao i plan rada i financijski plan za ovu godinu, ali i primjerice imenovanje članova nadzornog odbora i stegovne komisije, izvješća o radu za prethodnu godinu, rebalans. Sve je to sada odbijeno i Savez se našao u pravnom vakuumu.

Hrvatski olimpijski odbor treba sazvati i provesti prvu izvanrednu Skupštinu na kojoj se očekuje više kandidata, a to je povjereno Čorak. U slučaju nepravilnosti, pao bi i izbor nove čelne osobe HOO-a, ali i cijelog Vijeća koje je uprava ovog krovnog udruženja. Radi se o strogo uređenom procesu koji ne trpi ni najmanju grešku.

A Čorak je Skupština u Judo savezu zaista pala na nevjerojatnoj grešci. Nadzor je pokrenut, stoji u dokumentu, jer je Gradski ured primio prijavu da se glasovalo neregularno, prije same Skupštine, da su djelatnici vraćali i ispravljali glasačke listiće, ali tu su bile i druge primjedbe na financije za koje Gradski ured nije nadležan.

Čorak je sazvala sjednicu za 30. prosinca tako da se sve članice Judo saveza izjašnjavaju elektronski, putem maila. I to nije problem. Nadzor je utvrdio da je od 95 glasova, zaprimljeno 68 važećih listića. Ali su utvrdili da je većina, odnosno 43 članice, svoj glas poslali u danima prije Skupštine. To se inače ne radi baš zato da ne bi došlo do manipulacije zaprimljenim glasovima.

Čorak je u svom odgovoru tumačila Staut da su članice mogle glasati i prije, otkako su primile poziv. Ali Gradski ured je rekao da je to pogrešno tumačenje. Gradski ured joj je rastumačio da po Statutu, poziv i materijali moraju biti poslani 10 dana prije sjednice iz čega proizlazi da glasovanje ne može započeti odmah po primitku poziva. Čini se kao nevažna pogreška, ali njene posljedice su dalekosežne i važne. Zapisnik o održanoj Skupštini na kojoj su donesene ključne odluke uopće neće biti upisan u registar. To znači kao da Skupština nije održana.

-Predmetni zapisnik neće biti upisan u Registar udruga Republike Hrvatske, kao dokaz pravovaljano i sukladno Statutu održane redovne sjednice Skupštine Saveza – zaključio je Gradski ured za opću upravu.

Privremenoj predsjednici HOO-a zato ovo nije baš dobra referenca za ultra važnu izvanrednu Skupštinu HOO-a.