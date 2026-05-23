Obavijesti

News

Komentari 6
KAKAV BLAM!

Ženi koju je Mateša izabrao da organizira izbornu Skupštinu su upravo pale odluke Skupštine!

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 2 min
Ženi koju je Mateša izabrao da organizira izbornu Skupštinu su upravo pale odluke Skupštine!
Zagreb: Konferencija za medije uoči početka JUDO: EP 2024. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Gradski ured za opću upravu je zbog nepravilnosti u glasanju srušio sve odluke na Skupštini koju je organizirala Sanda Čorak u Judo savezu. A sad u HOO mora organizirati sjednicu i glasovanje za novo vodstvo...

Već smo objavili da je Zlatko Mateša za vršiteljicu dužnosti predsjednice HOO-a imenova Sandu Čorak koja je pod izvidima Uskoka. Ali sada otkrivamo i novi apsurd. Čorak bi trebala kao čelna osoba sazvati i provesti izvanrednu Skupštinu HOO koja će izabrati i novog čelnika, ali i cijelo Vijeće. A upravo je Čorak zbog nepravilnosti pala Skupština Hrvatskog judo saveza kojem je predsjednica 21 godinu.

Zagrebački Gradski ured za opću upravu je prošli mjesec završio nadzor i odbio upisati ključne odluke Skupštine Judo saveza koja je održana u prosincu. Sve odluke koje su donijeli su pravno nevaljane, a to može stvoriti ozbiljen probleme jer je pao i plan rada i financijski plan za ovu godinu, ali i primjerice imenovanje članova nadzornog odbora i stegovne komisije, izvješća o radu za prethodnu godinu, rebalans. Sve je to sada odbijeno i Savez se našao u pravnom vakuumu.

NA ODMORU JE Mateša vodstvo HOO-a predao Sandi Čorak: 'Iznenađena sam, savez mora dalje funkcionirati'
Mateša vodstvo HOO-a predao Sandi Čorak: 'Iznenađena sam, savez mora dalje funkcionirati'

Hrvatski olimpijski odbor treba sazvati i provesti prvu izvanrednu Skupštinu na kojoj se očekuje više kandidata, a to je povjereno Čorak. U slučaju nepravilnosti, pao bi i izbor nove čelne osobe HOO-a, ali i cijelog Vijeća koje je uprava ovog krovnog udruženja. Radi se o strogo uređenom procesu koji ne trpi ni najmanju grešku.

A Čorak je Skupština u Judo savezu zaista pala na nevjerojatnoj grešci. Nadzor je pokrenut, stoji u dokumentu, jer je Gradski ured primio prijavu da se glasovalo neregularno, prije same Skupštine, da su djelatnici vraćali i ispravljali glasačke listiće, ali tu su bile i druge primjedbe na financije za koje Gradski ured nije nadležan.

TOMISLAV KLAUŠKI Kolaps pravosuđa i kolaps hrvatskog sporta ogledalo su višegodišnje vladavine HDZ-a
Kolaps pravosuđa i kolaps hrvatskog sporta ogledalo su višegodišnje vladavine HDZ-a

Čorak je sazvala sjednicu za 30. prosinca tako da se sve članice Judo saveza izjašnjavaju elektronski, putem maila. I to nije problem. Nadzor je utvrdio da je od 95 glasova, zaprimljeno 68 važećih listića. Ali su utvrdili da je većina, odnosno 43 članice, svoj glas poslali u danima prije Skupštine. To se inače ne radi baš zato da ne bi došlo do manipulacije zaprimljenim glasovima.

Čorak je u svom odgovoru tumačila Staut da su članice mogle glasati i prije, otkako su primile poziv. Ali Gradski ured je rekao da je to pogrešno tumačenje. Gradski ured joj je rastumačio da po Statutu, poziv i materijali moraju biti poslani 10 dana prije sjednice iz čega proizlazi da glasovanje ne može započeti odmah po primitku poziva. Čini se kao nevažna pogreška, ali njene posljedice su dalekosežne i važne. Zapisnik o održanoj Skupštini na kojoj su donesene ključne odluke uopće neće biti upisan u registar. To znači kao da Skupština nije održana. 

VJEROVALI ILI NE Mateša na čelo HOO postavio Sandu Čorak koja je zajedno s Krajačem pod izvidima Uskoka!
Mateša na čelo HOO postavio Sandu Čorak koja je zajedno s Krajačem pod izvidima Uskoka!

-Predmetni zapisnik neće biti upisan u Registar udruga Republike Hrvatske, kao dokaz pravovaljano i sukladno Statutu održane redovne sjednice Skupštine Saveza – zaključio je Gradski ured za opću upravu. 

Privremenoj predsjednici HOO-a zato ovo nije baš dobra referenca za ultra važnu izvanrednu Skupštinu HOO-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
EKSKLUZIVNO Liječnici iz KB-a Dubrava prvi izveli ovaj zahvat: 'Nakon 9 godina sam spašena'
NEVJEROJATNA PRIČA

EKSKLUZIVNO Liječnici iz KB-a Dubrava prvi izveli ovaj zahvat: 'Nakon 9 godina sam spašena'

Katarina je od 2018. imala jake glavobolje • Tek su joj u KB Dubrava pomogli • Liječnici su joj u zatiljak ugradili elektrode i riješili bol nakon čega se skinula s teških lijekova, a sad sve otkrivaju za 24sata
VIDEO Maturanti u Zadru kupili razrednici automobil! Emotivne scene, suze su same krenule...
IZNENAĐENJE ZA RAZREDNICU

VIDEO Maturanti u Zadru kupili razrednici automobil! Emotivne scene, suze su same krenule...

Kako se vidi prema snimci, nije mogla vjerovati, ali ni zaustaviti suze zbog ovako velikog iznenađenja
VIDEO Profesorica iz Zadra kojoj su maturanti poklonili auto: 'Ništa me nije ovako ganulo...'
ODUŠEVILI HRVATSKU

VIDEO Profesorica iz Zadra kojoj su maturanti poklonili auto: 'Ništa me nije ovako ganulo...'

"Radim u četiri škole i uvijek sam u pokretu, ali uvijek sam pješačila. Znali su da nemam automobil, ali su oni znali što mi treba", kaže nam profesorica...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026