Mateša vodstvo HOO-a predao Sandi Čorak: 'Iznenađena sam, savez mora dalje funkcionirati'

Nakon što je dosadašnji predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio ostavku, upravljanje HOO-om privremeno je preuzela Sanda Čorak iz Hrvatskog judo saveza. Ona je imenovana da vodi Odbor do izbora novog čelnika. O cijeloj situaciji Čorak je govorila iz Madrida, gdje se trenutno nalazi na kratkom odmoru, te je priznala da je odluka iznenadila. - Iznenadila sam se. Sad sam na kratkom odmoru, nisam znala, ali u redu. Zadatak nas dopredsjednika Olimpijskog odbora je uskočiti ako je potrebno. Moj zadatak je da do izbora novog predsjednika ili predsjednice sve teče regularno, da sportaši otputuju na natjecanja i da sport normalno funkcionira - rekla je Čorak za N1.

Na pitanje je li unaprijed znala za odluku i je li bila u kontaktu s Matešom, odgovorila je negativno.

- Ne, nisam znala. Nazvao me gospodin Krajač jučer i pitao me je li to u redu. Rekla sam da je u redu i dala svoju suglasnost - pojasnila je te potvrdila da je pristala preuzeti dužnost.

U javnosti se posljednjih tjedana govorilo i o aferama unutar Judo saveza, pri čemu se spominjalo i njezino ime. Na pitanje smatra li primjerenim da u takvim okolnostima preuzme vodstvo HOO-a, Čorak tvrdi da nema spornog.

- Mislim da je primjereno, jer su to samo optužbe bivših djelatnika koje smo mi razriješili dužnosti još prije dvije godine. Oni su priču prodali medijima. Nakon Skijaškog saveza sve je postalo afera, pa smo i mi postali afera, iako afere nema. Institucije će to utvrditi - rekla je.

Dodala je i da pitanje moralne odgovornosti u ovom trenutku ne vidi kao problem.

- Teško mi je reći kakva bi tu bila moralna odgovornost prema HOO-u, jer znam da radimo regularno i da je sve u redu - poručila je za N1.

Govoreći o daljnjim koracima, Čorak je pojasnila da se radi o tehničkoj funkciji te da slijedi priprema izborne procedure.

- To je tehnička dužnost. Dugo sam u sustavu sporta. Slijedi izrada teksta za natječaj i natječajne dokumentacije. Nakon objave vjerojatno će se kandidati javiti i mora se pripremiti izborna skupština - objasnila je.

Na pitanje razmišlja li o kandidaturi za stalnu funkciju, kratko je odgovorila da o tome nije razmišljala.

U međuvremenu se oglasio i glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, koji je potvrdio da je Mateša ovlastio Čorak za privremeno vođenje Odbora te da će s njom raditi na pripremi materijala i pokretanju postupka za sazivanje Vijeća.

Izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza Perica Bukić također je komentirao situaciju, istaknuvši da sustav mora nastaviti funkcionirati.

- Sustav mora funkcionirati, postoje programi koje treba realizirati, sredstva koja moraju doći do nacionalnih sportskih saveza. To je živo tijelo, svaki se dan netko natječe, netko putuje i to mora funkcionirati - rekao je Bukić.