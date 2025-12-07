Ženska mreža: 'Za 18 femicida ove godine je odgovorna Vlada'

Ženska mreža Hrvatske poručila je u nedjelju da je za 18 femicida ove godine odgovorna Vlada jer nije zakonski zaštitila žene od rodno uvjetovanog nasilja, mreža je zatražila i donošenje novog zakona koji će pooštriti sankcije za nasilnike te nacionalne strategije s mjerama prevencije.

Dvadesečetverogodišnju ženu jučer je u Rijeci ubio partner s kojim je bila u vezi, a Ženska mreža u priopćenju ističe da svih 18 ovogodišnjih femicida potvrđuje kontinuirani obrazac rodno uvjetovanog nasilja koji institucije nisu spriječile.

U mreži ističu da je za ovakvo stanje izravno odgovorna Vlada, koja unatoč obvezama iz Istanbulske konvencije i nove EU Direktive o suzbijanju nasilja nad ženama, nije osigurala učinkovit zakonski i strateški okvir za zaštitu žena.

Sustav ne sprječava nasilje, a posljedice su smrtonosne, kažu ženske udruge.

Posebno ih zabrinjava da se ovaj femicid dogodio u trenutku kada u hrvatskim gradovima skupine muškaraca javno zahtijevaju ukidanje ustavom zajamčenih prava žena na ravnopravnost.

Društvena klima u kojoj se dovode u pitanje temeljna ženska prava povezana je s tolerancijom nasilja i izostankom stvarne zaštite, kažu u Ženskoj mreži koja okuplja više od 30 ženskih i feminističkih udruga.

Pozivaju se i na analizu femicida u Hrvatskoj koja potvrđuje da su u većini slučajeva postojali jasni pokazatelji visokog rizika. Prethodne prijave nasilja, prijetnje i obrasci kontrole. Žene su upozoravale na opasnost, a institucije nisu reagirale pravovremeno ni koordinirano.

Udruge upozoravaju da se nasilje nad ženama i dalje pretežno tretira kao prekršaj, te traže da se hitno osnuje stručna radna skupina koja će predložiti nova zakonska i strateška rješenja u skladu s EU Direktivom i najboljim praksama drugih država.

Zahtijevaju donošenje jedinstvenog zakona koji će regulirati sve oblike nasilja nad ženama, uključujući femicid, te jasno definirati da se nasilje nad ženama sankcionira u kaznenoj, a ne prekršajnoj sferi.

Među zahtjevima je i donošenje nacionalne strategije usklađene s Istanbulskom konvencijom, s jasno razrađenim preventivnim mjerama i osiguranim sredstvima za provedbu.

- Žene u Hrvatskoj imaju pravo na život bez nasilja. Država ima obvezu to pravo osigurati djelotvornim, a ne samo deklarativnim politikama. Koliko još žena mora umrijeti da se Vlada pokrene?! - pitaju u Ženskoj mreži.