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HOROR NA VJENČANJU

Ženu na svadbi u Šibeniku usmrtili signalnom raketom: Dvojica dobila optužnicu

Piše Iva Tomas,
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Ženu na svadbi u Šibeniku usmrtili signalnom raketom: Dvojica dobila optužnicu
Ivo Čagalj/Pixsell | Foto: Ivo Čagalj/Pixsell - ilustrativna fotografija
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Tužiteljstvo dvojicu muškaraca tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Šibeniku

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku nakon istrage je podiglo optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana (53 i 39) zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti. Tereti ih se za događaj na vjenčanju u Šibeniku u rujnu 2025. godine, kada je signalna raketa pogodila gošću koja je od zadobivenih ozljeda preminula u bolnici.

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Okrivljenog 39-godišnjaka se tereti da je u rujnu 2025. godine, na vjenčanje u Šibeniku na kojem se okupio velik broj ljudi, donio baklje i signalne rakete. Prema optužnici, bio je svjestan da je riječ o sredstvu čija je nabava ograničena te da zbog nestručnog rukovanja može doći do ugrožavanja života i tijela okupljenih osoba. Unatoč tome, dopustio je drugom muškarcu da uzme jednu signalnu raketu, a pritom mu nije rekao o kakvom se sredstvu radi. Drugookrivljeni je potom, prema navodima tužiteljstva, također bio svjestan da nije provjerio o kojem je sredstvu riječ niti zna li njime pravilno rukovati. 

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Znao je, navodi se, i da nestručnim rukovanjem može ugroziti živote i tijela okupljenih. Umjesto da signalnu raketu ispali u zrak, ispalio ju je prema tlu. Raketa je udarila u kamenu podlogu, a potom pogodila gošću na vjenčanju. Žena je zbog zadobivenih ozljeda preminula u bolnici. Tužiteljstvo dvojicu muškaraca tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Šibeniku, a o krivnji okrivljenika odlučit će sud.

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