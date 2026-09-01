Ženu na svadbi u Šibeniku usmrtili signalnom raketom: Dvojica dobila optužnicu

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku nakon istrage je podiglo optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana (53 i 39) zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti. Tereti ih se za događaj na vjenčanju u Šibeniku u rujnu 2025. godine, kada je signalna raketa pogodila gošću koja je od zadobivenih ozljeda preminula u bolnici.

Okrivljenog 39-godišnjaka se tereti da je u rujnu 2025. godine, na vjenčanje u Šibeniku na kojem se okupio velik broj ljudi, donio baklje i signalne rakete. Prema optužnici, bio je svjestan da je riječ o sredstvu čija je nabava ograničena te da zbog nestručnog rukovanja može doći do ugrožavanja života i tijela okupljenih osoba. Unatoč tome, dopustio je drugom muškarcu da uzme jednu signalnu raketu, a pritom mu nije rekao o kakvom se sredstvu radi. Drugookrivljeni je potom, prema navodima tužiteljstva, također bio svjestan da nije provjerio o kojem je sredstvu riječ niti zna li njime pravilno rukovati.

Znao je, navodi se, i da nestručnim rukovanjem može ugroziti živote i tijela okupljenih. Umjesto da signalnu raketu ispali u zrak, ispalio ju je prema tlu. Raketa je udarila u kamenu podlogu, a potom pogodila gošću na vjenčanju. Žena je zbog zadobivenih ozljeda preminula u bolnici. Tužiteljstvo dvojicu muškaraca tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Šibeniku, a o krivnji okrivljenika odlučit će sud.