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Ženu napadao godinama, pijan ju je ubio dok su djeca bila u kući. Traže zatvor za monstruma

Piše 24sata,
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Ženu napadao godinama, pijan ju je ubio dok su djeca bila u kući. Traže zatvor za monstruma
Foto: Super Radio, Canva
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Sve je kulminiralo u utorak, za vrijeme dok su djeca bila u kući, nakon verbalnog napada na suprugu istu ubo oštrim predmetom, uslijed čega je ona zadobila tjelesne ozljede od kojih je na mjestu događaja preminula.

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru, nakon provedenog očevida u suradnji s policijom i zaprimanja kaznene prijave, donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv okrivljenika (1986.) zbog kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe iz članka 111.a stavka 1. Kaznenog zakona, kaznenih djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavka 2. Kaznenog zakona, kaznenog djela nasilja u obitelji iz članka 179.a Kaznenog zakona te kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavka 2. u vezi stavka 3. Kaznenog zakona, izvijestili su u četvrtak iz DORH-a.

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Kako se navodi, postoji osnovana sumnja da je okrivljenik od početka 2022. do rujna 2026., u Slatini, u alkoholiziranom stanju učestalo svoju suprugu verbalno i fizički napadao, što se događalo i u prisutnosti djece, pa joj je tako tijekom jednog verbalnog sukoba rekao i da će ju ubiti. 

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Sve je kulminiralo u utorak, za vrijeme dok su djeca bila u kući, nakon verbalnog napada na suprugu istu ubo oštrim predmetom, uslijed čega je ona zadobila tjelesne ozljede od kojih je na mjestu događaja preminula.

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru sucu istrage Županijskog suda u Bjelovaru predložilo je određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Kako se doznaje, ročište još nije određeno.

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