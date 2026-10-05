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STIŽU PROMJENE

ZET mijenja sustav naplate karata: Evo kako će to izgledati

Piše 24sata,
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ZET mijenja sustav naplate karata: Evo kako će to izgledati
Zagreb: ZET-ovi kontrolori ?esto su izloženi verbalnim i fizi?kim napadima putnika | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Modernizacija obuhvaća više od 700 vozila, kao i potrebne prilagodbe platformi prodajnog sustava, zbog čega se uvođenje provodi postupno i zahtijeva niz tehničkih i operativnih aktivnosti, rekli su iz ZET-a...

ZET priprema veliku modernizaciju sustava naplate karata. Kako je najavljeno od 2027. godine putnici bi kartu trebali moći kupiti jednostavnim prislanjanjem beskontaktne bankovne kartice, mobitela ili pametnog sata na validator u tramvaju ili autobusu.

Novi bi sustav trebao podržavati kartice Visa i Mastercard, kao i digitalne novčanike Apple Pay i Google Pay. Postupak javne nabave novih validatora i centralnih kontrolnih jedinica već je u tijeku, a potpuna implementacija u svim tramvajima i autobusima očekuje se tijekom ljeta 2027. godine.

- Modernizacija obuhvaća više od 700 vozila, kao i potrebne prilagodbe platformi prodajnog sustava, zbog čega se uvođenje provodi postupno i zahtijeva niz tehničkih i operativnih aktivnosti - rekli su iz ZET-a novinarki portala Financije.hr Vladani Kovačević.

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Postupak će biti jako jednostavan. Beskontaktnu bankovnu karticu, mobitel ili pametni sat putnik će prisloniti na validator. Nakon provedene transakcije na zaslonu će se pojaviti obavijest o tome je li kupnja bila uspješna, a uređaj će dati i zvučni signal.

U prvoj fazi jednom će se transakcijom moći kupiti samo jedna pojedinačna karta. No, ZET u nastavku projekta planira razmatrati i mogućnost kupnje više karata jednom transakcijom.

Trebao si se promijeniti i način kontrole, dakle putnici koji kartu kupe novim sustavom neće morati pokazivati papirnatu kartu, potvrdu o plaćanju niti otvarati mobilno bankarstvo.

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- Prilikom kontrole dovoljno je prisloniti isto sredstvo plaćanja koje je korišteno pri validaciji, odnosno beskontaktnu bankovnu karticu, pametni telefon ili pametni sat na kontrolorski uređaj. Uređaj će potom provjeriti valjanost prijevoznog prava povezanog s korištenim sredstvom plaćanja - objašnjavaju iz ZET-a. 

Tako se, modernizacijom želi pojednostaviti kupnja karata, ali i ubrzati njihova validacija i kontrola. Novi način plaćanja mogao bi biti posebno praktičan turistima i drugim putnicima koji nisu upoznati s postojećim sustavom prodaje ZET-ovih karata.

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