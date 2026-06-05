ZET objavio detalje o izmjenama u prometu: U centru festival „Q art“, u Dubravi utrka

Zbog održavanja festivala „Q art“ i autoslalom utrke „Dani Dubrave“, Zagrebački električni tramvaj (ZET) u nedjelju, 7. lipnja, privremeno mijenja trase pojedinih tramvajskih i autobusnih linija. Tramvajski promet Ilicom, na dionici od Frankopanske do Ulice Republike Austrije, bit će obustavljen od 7 do 18 sati.

Zbog toga će tramvajske linije 6 i 11 u oba smjera prometovati izmijenjenim trasama. Linija 6 vozit će od Črnomerca preko Ulice Republike Austrije, Jukićeve, Savske i Frankopanske do Trga bana Josipa Jelačića, a zatim nastavlja preko Zrinjevca, Glavnog kolodvora, Draškovićeve, Kvaternika i Autobusnog kolodvora do Sopota.

Linija 11 će s Črnomerca također skretati na Ulicu Republike Austrije te preko Jukićeve, Savske i Frankopanske stizati do Trga bana Josipa Jelačića, odakle nastavlja preko Draškovićeve, Vlaške i Kvaternikova trga do Dupca.

Dubrava

Istoga dana, od 6 do 21 sat, sportska manifestacija u Dubravi uvjetuje izmjene na autobusnim linijama 210, 231 i 269.

Autobusna linija 210 prometovat će skraćenom trasom do i od stajališta Aleja javora na Ulici Platana. Autobusi će s tog stajališta voziti polukružno na raskrižju Ulice Platana i Aleje Javora, nastaviti Ulicom Platana, skrenuti desno u Čulinečku cestu te dalje voziti redovnom trasom. Vozila će sa stajališta Aleja javora polaziti prema vremenima koja u voznom redu vrijede za polaske s početnog stajališta Novi Retkovec.

Tijekom ovih izmjena, ZET privremeno ukida autobusna stajališta Branimirova-Aleja Javora te početno-krajnje stajalište Branimirova-Čulinečka.

Autobusi na linijama 231 i 269 vozit će s Borongaja redovnim trasama do raskrižja Ulice kneza Branimira i Južne ulice, nakon čega nastavljaju Južnom ulicom, Čulinečkom i Ulicom Dubrava, odakle se vraćaju na svoje redovne trase. U povratku prema Borongaju autobusi voze istom izmijenjenom trasom. Na ovoj izmijenjenoj ruti, linija 231 u smjeru Dupca privremeno koristi stajalište Ulica Platana na Čulinečkoj cesti, dok linija 269 u smjeru Borongaja privremeno koristi stajalište Dubec u Ulici Dubrava, smješteno uz tramvajski terminal.