MODERNIJI JAVNI PRIJEVOZ

ZET-u stigao još jedan tramvaj, zagrebačkim ulicama voze i električni autobusi

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Grad Zagreb

ZET-u je ovog tjedna isporučen još jedan novi tramvaj, 21. po redu, nakon prošlogodišnje  isporuke 20 novih tramvaja, prve nakon 15 godina,  a zagrebačkim ulicama voze i četiri električna autobusa

Admiral

Time se nastavlja kontinuirana modernizacija javnog prijevoza u Zagrebu i dodatno podiže kvaliteta usluge za putnike, istaknuli su iz zagrebačke Gradske uprave u priopćenju.

- Tramvaji su ključni za razvoj održivog javnog prijevoza, smanjenje prometnih gužvi i onečišćenja zraka, a posebno smo ponosni što se zagrebački tramvaji proizvode upravo u Zagrebu - rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Končar je prethodnu isporuku odradio u ugovorenom roku, a nova serija trebala bi kontinuirano pristizati tijekom sljedećih 20 mjeseci, dodao je.

Ugovor o nabavi 20 novih tramvaja vrijedan je oko 55 milijuna eura, od čega je gotovo 44 milijuna eura osigurano iz fondova Europske unije kroz program Konkurentnost i kohezija.

Novi tramvaji opremljeni su klimatizacijom, sustavom videonadzora, prilagodbama za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te baterijama koje omogućuju vožnju i u slučaju nestanka napona u mreži.

Nakon provedenog testiranja, novoisporučeni tramvaj bit će uključen u redovni promet.

Kako su istaknuli iz zagrebačke Gradske uprave, modernizacija tramvajskog voznog parka ZET-a dio je šireg investicijskog ciklusa u javni prijevoz.

Najavili su i da je tijekom ove godine planirana isporuka 62 električna autobusa, dok već sada u prometu sudjeluju četiri električna autobusa iz pilot-projekta, a to su, istaknuli su, prva takva vozila u sustavu javnog prijevoza u Hrvatskoj.

Kako bi se osigurali tehnički uvjeti za njihov rad, Grad Zagreb i ZET ove godine grade novu punionicu električnih vozila u Podsusedu.

Ove će godine biti dovršena i tramvajska pruga u Sarajevskoj ulici, prva nova tramvajska pruga u Zagrebu nakon 25 godina.

- Uz infrastrukturna ulaganja, Grad Zagreb provodi i mjere usmjerene na socijalnu dostupnost javnog prijevoza. Besplatni prijevoz uveden je za djecu i mlade do 18 godina te proširen na osobe s invaliditetom, dok ga već od ranije ostvaruju građani stariji od 65 godina. Za sve ostale, Zagreb i dalje ima najpovoljniji javni prijevoz među velikim gradovima u Hrvatskoj - stoji u priopćenju.

