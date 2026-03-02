Obavijesti

DAR ZA ROĐENDAN 24SATA

ZGRABI OVO SAMO DANAS! Darujemo 1000 mjesečnih i 200 godišnjih pretplata na Oranž!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
ZGRABI OVO SAMO DANAS! Darujemo 1000 mjesečnih i 200 godišnjih pretplata na Oranž!

Samo danas, na rođendan 24sata i Oranža imaš priliku aktivirati svoju besplatnu digitalnu pretplatu. Biraš - mjesečnu ili godišnju! Uživaj u neograničenom sadržaju i vrijednim kuponima

Danas slavimo dvostruki rođendan - 21. godinu 24sata i 5. godinu digitalne pretplate 24 Oranž. Rođendani su vrijeme darivanja, a ove godine dar dobivate vi! Samo danas imate priliku aktivirati besplatnu digitalnu pretplatu 24 Oranž. Birate sami: mjesečnu ili godišnju. Pripremili smo 200 godišnjih i čak 1.000 mjesečnih pretplata, zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme.

Digitalna pretplata donosi više sadržaja, više pogodnosti i ono najvažnije, super kupone uz koje štedite svaki dan. Ako ste razmišljali o pretplati, sada je savršen trenutak da je aktivirate i to, sasvim besplatno.

Godišnja pretplata

Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 149 €:

🎁 69 € kupon za Berlitz
🎁 20 € za iSTYLE
🎁 5 € za CineStar
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop

A dobivaš i super popuste:

🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 20 % popusta za print pretplatu 24sata
🎁 20 % popusta za print pretplatu Expressa

Za besplatno aktiviranje godišnje pretplate klikni na link.

Mjesečna pretplata

Paket kupona unutar mjesečnog Oranža iznosi 35 €:

🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop

A dobivaš i super popuste:

🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 20 % popusta za print pretplatu 24sata

Za besplatno aktiviranje mjesečne pretplate klikni na link.

Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr, naši najbolji istraživački novinari tu svakog dana razotkrivaju ozbiljne afere, a naši kolumnisti i komentatori, od Miljenka Jergovića i Bojane Mrvoš do Borisa RašeteTomislava Klauškog i Hrvoja Klasića nude štivo koje nadahnjuje i objašnjava!. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.

Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.

