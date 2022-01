Hrvatsku narodnu banku potresa afera, a Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pokrenula je nadzor zbog navodnog trgovanja vrijednosnim papirima na temelju povlaštenih informacija.

Predsjednica saborskog Odbora za financije zatražila je očitovanje guvernera HNB-a Borisa Vujčića, a njegovu ostavku oporbene stranke.

U HRT-ovoj emisiji U mreži prvog o tome su govorili predsjednik Uprave HANFA-e Ante Žigman, financijski stručnjak Hrvoje Japunčić te ekonomski analitičar Danko Sučević.

- HANFA je prekjučer započela nadzor, kada su prve informacije procurile u medije. Postoje stručne službe koje obavljaju taj posao u skladu s upravnim postupkom - rekao je Žigman te naglasio da ljudi koji rade taj posao imaju pristup svim potrebnim resursima samostalno pregledavajući sve što je učinjeno u proteklom razdoblju.

Objasnio je da treba forenzički utvrditi cijeli proces kada i da li je netko imao povlaštene informacije kada je trgovao nekim vrijednosnim papirom.

- Povlaštene informacije su one koje su bile dostupne osobi, a nisu bile dostupne općoj javnosti - rekao je i dodao da se moraju upariti informacije da je netko trgovao i u tom trenutku koristio povlaštenu informaciju za tu transakciju.

Smatra da to ne može biti kratak proces jer ima više desetaka ljudi koji se medijski spominju, u HNB-u je stotine zaposlenika i očekuju ciljane informacije od HNB-a koje bi osobe mogle imati povlaštene informacije.

Objasnio je da nadziru i kompanije koje su na burzi, za sve te kompanije imaju popise upućenih osoba koje se moraju strogo ponašati kada objavljuju povlaštene informacije.

- HANFA neće nadzirati HNB, nego pojedince za koje ćemo dobiti informaciju da su mogli koristiti povlaštenu informaciju za trgovanje - rekao je.

Japunčić je cijeli slučaj podijelio u tri dijela: financijski dio gdje će se utvrđivati cijela povijest, pravni segment u odnosu na regulativu koja je bila primijenjena i prekršajni ili kazneni segment.

- Regulativa, ne samo u Hrvatskoj, nego i u EU-u, pa i u SAD-u se u tom segmentu postrožava posljednjih 10-ak godina - rekao je.

Sučević: To se ne radi

Na pitanje trebaju li zaposlenici HNB-a trgovati vrijednosnim papirima banaka koje nadziru, Sučević kaže da bez obzira na regulativu, svatko tko je imalo "zakoračio" u to područje zna što su povlaštene informacije i da se to ne smije raditi.

- Regulativa u EU i u Hrvatskoj zaostaje za onom u SAD-u - tamo se znaju načela, svi ih znaju, rekao je.

Objasnio je da se to ne radi - ne možete ulagati u dionice subjekata koje kontrolirate ili koje bi potencijalno mogli kontrolirati. To nije samo kod bankara, dodao je, nego i kod revizora zbog etičkog kodeksa koji to brani.

- Po svemu sudeći, po danas dostupnim informacijama, neće biti nađeno konkretno trgovanje povlaštenim informacijama, rekao je.

Za tri osobe su, dodao je, pobrojane radnje koje su i kada radili i to prije 20-ak godina. Po onome što je objavljeno, nema sumnje da je došlo do zarade.

Žigman: Po Zakonu o HANFA-i zabranjeno je kupovati i posjedovati dionice i udjele društava koje HANFA nadzire

Žigman je rekao da je u Zakonu o HANFA-i strogo zabranjeno kupovati i posjedovati dionice i udjele svih društava koje HANFA nadzire.

- To se odnosi i na Upravu i na zaposlenike, nitko unutar HANFA-e ne smije imati ikakve dionice ili udjele u poduzećima, rekao je.

To se vrlo lako utvrdi, rekao je objasnivši da imaju alate kojima mogu ući u depozitorij i pogledati tko ima takve dionice. Nije zabranjeno trgovati ljudima koji rade u HANFA-i s ostalim dionicama koje su na tržištu, ali moraju sve svoje transakcije prijaviti internoj reviziji koja prati postoji li sukob interesa.

Interni akti, dodao je, traže da svatko to radi na transparentan način, inače slijede sankcije. Ako se za nekoga od rukovodstva HANFA-e utvrdi da ima dionice ili udjele, to je direktan razlog za smjenu.

Priprema zakonodavstva u skladu s direktivom Europske centralne banke

Japunčić je rekao da HNB priprema zakonodavstvo koje je u skladu s direktivama koje se dogovaraju i primjenjuju na razini Europske centralne banke. To je, dodaje, proces koji je "žive materije".

- Funkcija HNB-a nije prvenstveno kontrola banaka, već da bude centralna banka, da kontrolira inflaciju. Ovo je za njih posao koji im nije primarni i zato je regulativa nešto slabija, rekao je Sučević.

U medijima se počelo postavljati pitanje treba li se Žigman, budući da je bio u HNB-u, izuzeti u nekim situacijama kod nadzora. Rekao je da HANFA ne nadzire instituciju, već osobe za koje se sumnja da su imali povlaštene informacije o trgovanju. Sve odluke, vezano za rad HANFA-e rekao je Žigman, Upravno vijeće donosi na sjednicama na kojima je 5 članova. U tom kontekstu, kada i ako će se donositi odluke na Upravnom vijeću, Žigman je rekao da se može izuzeti s glasovanja.