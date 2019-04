'Žigosanje' u zadarskoj školi: Izabrana je nova ravnateljica

Nakon što je Školski odbor odbio razriješiti Jozu Dragića s mjesta ravnatelja Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole u Zadru, to je učinila ministrica Blaženka Divjak.

Zbog toga je u ponedjeljak u toj školi održana nova sjednica Školskog odbora na kojoj su imenovali vršitelja dužnosti.

- Na sjednici održanoj 08.04.2019. s početkom u 13:00 imenovana je vršiteljica dužnosti Zdenka Sršen Juričević, nastavnica ekonomske grupe predmeta. Ista je imenovana temeljem Rješenja o razrješenju Joze Dragića dužnosti ravnatelja od strane ministrice znanosti i obrazovanja - odgovorili su danas na naš upit iz te škole.

Podsjetimo, ministrica Divjak je smijenila ravnatelja Dragića zbog utvrđenih propusta u radu u slučaja ''žigosanja''.

- Izrazito mi je žao što je Školski odbor u Zadru prije nekoliko tjedana pobjegao od odgovornosti i nije smijenio ravnatelja škole u kojoj je učenik nanio tjelesne ozljede kolegici. Zato sam ja razriješila ravnatelja Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole u Zadru, objavila je prije desetak dana ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

Podsjetimo, u srednjoj Ekonomsko-birotehničkoj školi u veljači jedan je učenik prvog razreda "žigosao" drugu učenicu.

- Nakon što me opekao rekao mi je "sad imaš tetovažu i možeš se hvaliti da si ustaša" - ispričala je 15-godišnjakinja. Nakon što je progovorila o napadu, prijetili su joj i smrću.

Na pitanje zašto je to učinio, učenica kaže kako joj je rekao da je to napravio jer mu je da mu je bilo dosadno te da mu je to bila zezancija.

Tema: Hrvatska