Zločini bez kazne na Bliskom istoku: 'Te zemlje neće nikad izručiti krivce za krvoproliće...'

Rat između Irana s jedne strane te Izraela i SAD-a s druge traje 10-ak dana, a prizori iz pogođenih gradova podsjećaju na najteže sukobe posljednjih desetljeća na Bliskom istoku. Ono što je počelo kao iznenadni zračni udar pretvorilo se u intenzivan rat projektilima, bombardiranjem infrastrukture i optužbama za ratne zločine.

Eksplozije su odjekivale u Teheranu, Isfahanu i Tabrizu, a pogođeni su, prema izvještajima međunarodnih medija, i brojni civilni objekti. Iranske vlasti tvrde da su u prvim danima bombardiranja pogođeni stambeni kvartovi, bolnice i škole. Prema iranskim izvorima i međunarodnim organizacijama, više od 1000 civila ubijeno je u prvih pet dana bombardiranja, uključujući mnogo djece. Najsmrtonosniji incident zabilježen je u gradu Minabu, gdje je raketa pogodila osnovnu školu za djevojčice. Procjenjuje se da je poginulo 201 dijete, a 747 je ozlijeđeno. Taj napad izazvao je međunarodne osude i zahtjeve za istragu mogućeg ratnog zločina. Prema pisanju New York Timesa, preliminarna istraga je pokazala da ju je pogodila američka raketa Tomahawk. Navodno im je cilj bila baza Iranske revolucionarne garde u susjedstvu, kojoj je prije pripadala zgrada. Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće, rekla je samo da istraga nije gotova.

Istodobno je Iran raketirao Izrael. U jednom napadu na grad Beit Shemesh kraj Jeruzalema poginulo je devet civila. Točan broj mrtvih zasad je nepoznat.

Da će biti teško suditi krivcima za ratne zločine s obje strane rekao nam je i vanjskopolitički i vojni analitičar Marinko Ogorec.

- Morali bismo biti naivni ako mislimo da će netko odgovarati. Niti SAD ni Izrael nisu potpisnici niti podržavaju Međunarodni kazneni sud u Haagu. Ne pada im na pamet izručivati svoje ljude, niti bi isto učinio Iran - jasan je Ogorec.

Ne vidi skorašnji kraj rata, jer američko-izraelska koalicija nije ostvarila svoje ciljeve.

- To su promjena režima, postavljanje marionetske vlasti i zaokret Irana prema nekim drugim zemljama. Zračna akcija to neće napraviti, a vidimo i da nema unutarnje pobune, ambicija i snage za prevrat - kaže Ogorec.

Obje strane međusobno se optužuju za kršenje međunarodnog humanitarnog prava. Organizacije za ljudska prava tvrde da bi bombardiranje civilnih objekata u Iranu moglo predstavljati ratni zločin ako se pokaže da ciljevi nisu imali vojnu svrhu. S druge strane, Izrael optužuje Iran za neselektivno raketiranje gradova i korištenje kasetnog streljiva, koje može ostaviti neeksplodirane bombe i predstavljati dugoročnu opasnost za civile.

Posebnu zabrinutost izazvale su vijesti iz Teherana, gdje su nakon napada na naftna postrojenja nad gradom nastali golemi oblaci dima. Prema Reutersu, dim i kemijske čestice iz zapaljenih postrojenja stvorili su toksične oblake. Nekoliko dana nakon napada u pojedinim dijelovima grada počela je padati kiša koja je ostavljala masne i tamne tragove.