Komentari 1
POHVALIO SE

Znate li što je Discombobulator? To je Trumpovo tajno oružje

Piše Iva Tomas,
Pali smo na tlo, nesposobni da se pomaknemo. Nismo se mogli ni uspraviti nakon tog zvučnog oružja - ili što god to bilo, rekao je svjedok

Predsjednik Donald Trump izjavio je da je tajno novo oružje, koje naziva 'discombobulator', bilo ključno za američku raciju u kojoj su uhvatili venezuelanskog diktatora Nicolasa Madura. U doslovnom prijevodu, to je stroj koji dovodi ljude u stanje konfuzije, piše New York Post.

Pohvalio se da je misteriozno oružje onesposobilo neprijatelje kada su američki helikopteri 3. siječnja sletjeli u Caracas, kako bi uhitili Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores, zbog saveznih optužbi za drogu i oružje - bez gubitka ijednog američkog života.

- Diskombobulator. Ne smijem o tome govoriti - rekao je Trump tijekom ekskluzivnog intervjua u Ovalnom uredu. 

Trump je komentirao oružje kada su ga ovog tjedna pitali o izvješćima u kojima stoji da je Bidenova administracija kupila oružje s pulsirajućom energijom, za koje se sumnja da je tipa koji uzrokuje 'Havanski sindrom'.

- Sljedeće što smo vidjeli bili su dronovi, puno dronova, kako lete iznad naših položaja. Nismo znali kako reagirati. Zatim su se pojavili helikopteri koji su prevozili oko 20 američkih vojnika u to područje - rekao je jedan stražar.

'Discombobulator' je tada bio usmjeren izravno na Madurove branitelje.

- U jednom trenutku su nešto lansirali, ne znam kako bih to opisao. Bilo je kao vrlo intenzivan zvučni val. Odjednom sam osjetio kao da mi glava eksplodira iznutra. Svi smo počeli krvariti iz nosa. Neki su povraćali krv. Pali smo na tlo, nesposobni da se pomaknemo. Nismo se mogli ni uspraviti nakon tog zvučnog oružja - ili što god to bilo, rekao je svjedok.

