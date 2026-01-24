Obavijesti

SAVEZNIŠTVO NA KUŠNJI

Meloni šokirana Trumpovom izjavom o Afganistanu: Njegove umanjivanje je neprihvatljivo

Talijanska premijerka zatražila je poštovanje od američkog predsjednika nakon što je umanjio ulogu NATO saveznika, podsjetivši na talijanske žrtve i solidarnost nakon 11. rujna

Talijanska premijerka Giorgia Meloni, bliska saveznica Donalda Trumpa, izrazila je u subotu svoje "zaprepaštenje" i zatražila "poštovanje" od američkog predsjednika nakon njegovih izjava kojima je umanjio ulogu savezničkih snaga NATO-a u Afganistanu.

"Talijanska vlada sa zaprepaštenjem je saznala za izjave predsjednika Trumpa da su saveznici NATO-a 'ostavljeni iza' tijekom operacija u Afganistanu", napisala je Meloni u izjavi.

"Italiju i Sjedinjene Države veže snažno prijateljstvo (...) koje je tim potrebnije s obzirom na brojne izazove s kojima se danas suočavamo. Ali prijateljstvo zahtijeva poštovanje, temeljni uvjet za nastavak jamčenja solidarnosti koja je temelj Atlantskog saveza", dodala je Meloni.

U intervjuu za Fox News u četvrtak, američki predsjednik kritizirao je ulogu drugih zemalja članica NATO-a tijekom dvadesetogodišnjeg sukoba, koje su, prema njegovim riječima, "ostale donekle udaljene od prvih crta", tvrdeći da ih Sjedinjene Države "nikada nisu trebale".

Šefica talijanske ultrakonzervativne vlade podsjetila je da je "nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. NATO prvi i jedini put u svojoj povijesti aktivirao Članak 5: izvanredan čin solidarnosti sa Sjedinjenim Državama".

"Italija je odmah reagirala uz svoje saveznike, rasporedivši tisuće vojnika i preuzevši punu odgovornost za Zapadno regionalno zapovjedništvo, jedno od najvažnijih operativnih područja cijele međunarodne misije", kazala je Meloni.

Naglasila je cijenu koju je platila Italija: "53 talijanska vojnika pala su u borbi, a više od 700 ih je ranjeno sudjelujući u borbenim operacijama, sigurnosnim misijama i programima obuke afganistanskih snaga."

"Zato su izjave koje umanjuju doprinos zemalja NATO-a u Afganistanu neprihvatljive, posebno kada dolaze iz savezničke zemlje", zaključila je Meloni.

Ranije tog dana, njezin ministar vanjskih poslova Antonio Tajani i njezin ministar obrane Guido Crosetto već su odgovorili na primjedbe američkog predsjednika.

„Što se tiče predanosti Italije, sudjelovanja njezinih oružanih snaga u misijama, njihove vrijednosti, njihove žrtve, njihove značajne uloge, ne možemo i nećemo prihvatiti površne i pogrešne analize. Od bilo koga“, napisao je Crosetto na mreži X.

