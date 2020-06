Zoran Milanović se susreo s Brajovićem, posjetio Kotor

<p>Hrvatski predsjednik <strong>Zoran Milanović </strong>drugog dana posjeta Crnoj Gori s domaćinom <strong>Milom Đukanovićem </strong>ispred katedrale Svetog Tripuna u Kotoru nazočio je tradicionalnom kolu Bokeljske mornarice te se u Kotoru i Donjoj Lastvi susreo s članovima hrvatske zajednice u Crnoj Gori.</p><p><strong>Pogledajte Milanovićev gaf: </strong></p><p>Prije toga u utorak prijepodne susreo se s predsjednikom Skupštine Crne Gore <strong>Ivanom Brajovićem</strong>.</p><p>Kako je priopćila Skupština Crne Gore, Brajović je na susretu s Milanovićem naglasio da taj posjet predstavlja još jednu potvrdu dobrih bilateralnih odnosa dvije države, kao i jasnu podršku Crnoj Gori na njezinu putu europskih integracija.</p><p>Zahvalio je Republici Hrvatskoj na pomoći u ispunjavanju strateških crnogorskih vanjskopolitičkih ciljeva, u čemu je veliku ulogu imala sadržajna suradnja dva parlamenta.</p><p>- Podrška Hrvatske je bila još značajnija imajući u vidu da dolazi od susjedne prijateljske zemlje, koja je svoje predsjedanje Vijećem Europske unije, u izazovnim vremenima, ipak uspjela posvetiti i politici integracija država Zapadnog Balkana u Uniju - istaknuo je Brajović.</p><p>Predsjednik Republike Hrvatske je rekao da nije slučajno što u Crnu Goru dolazi brzo po preuzimanju dužnosti.</p><p>- Vi ste država koja je donijela dobre odluke i to na vrijeme. Ulaskom u NATO i pregovaranjem s Europskom unijom, jasno i nepovratno izabrali ste karakter zapadnih demokracija - poručio je Milanović. On je naglasio da Europska unija predstavlja najbolje okruženje za naše države i da je to društvo u kojem će Hrvatska rado vidjeti Crnu Goru što prije, kao prvu državu članicu u nekom sljedećem vidljivom razdoblju.</p><p>Milanović se tijekom posjeta susjednoj državi susreo i s crnogorskim premijerom Duškom Markovićem, te s predstavnicima hrvatskih tvrtki u Crnoj Gori.</p><p>Nakon sastanka s Markovićem crnogorska vlada objavila je da susjedne i prijateljske države i saveznice u NATO-u njeguju odlične bilateralne odnose ne dopuštajući da neka otvorena pitanja iz prošlosti naruše duh suradnje i stabilnosti.</p><p>U ponedjeljak ga je u Cetinju ugostio i domaćin predsjednik Đukanović.</p>