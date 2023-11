Zovi Nedu za lažni kamp na Murteru: ‘Ajmo biti realni, tko od nas nije bespravni graditelj?’

Nakon što su 24sata ovog ljeta opsežno izvještavala o bespravnoj gradnji na Murteru, policija je prema nalogu Uskoka pokucala na vrata petero uključenih u gradnju dva ilegalna kampa na tom otoku. Uhitili su Zorana Pripuza, koji je u uvali Čigrađa napravio "kineski zid" i postavio dvije mobilne kućice, Darija Filipija, koji je na poljoprivrednom zemljištu pored plaže Podvrške podignuo kamp s 10-ak mobilnih kućica, Eduarda Maržića i Borisa Kulušića, koji su povezani s gradnjom, te bivšu službenicu Šibensko-kninske županije Nedu Livljanić. Sve su ih odveli na ispitivanje u Split jer je slučaj pokrenulo tužiteljstvo iz toga grada.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... [TOP 3 VIJESTI DANA] Uskok uhitio Pripuza i ekipu: Pali zbog kampova | Video: 24sata/pixsell

Do zaključenja ovog broja Uskok nije bio objavio za što ih službeno tereti, ali neslužbeno smo doznali da su se oni uključili i otkrili kako je Livljanić izdavala rješenja za kampove. 24sata su već pisala da je ona Pripuzu izdala rješenje za kamp od 10 smještajnih jedinica i napisala da ima sve uvjete, poput smještajnih objekata, sanitarnog čvora i infrastrukture.

U trenutku u kojem je to potpisala, na gotovo 3000 kvadrata u uvali Čigrađa nije bilo ničega osim starog razrušenog objekta. Nakon toga krenuo je u opasivanje zemljišta, a iako je Državni inspektorat zaustavio gradnju, preko ploče na kojoj je stajala zabrana radova postavio je jednu od dvije mobilne kućice. Pripuzova je lokacija na samom rtu s kojeg pogled puca na Kornate. I kamp The View bespravno je sagrađen odmah iznad predivne prirodne pješčane plaže, a o njemu je prvi pisao Telegram. Napravljen je u zaštićenom dijelu prirode. Inspektorat je i sad uhićenom Filipiju izdao rješenje o uklanjanju, napisao kazne, podnio kaznene prijave, ali ovog ljeta kamp je uredno radio. Radi i sad, a za trodnevni boravak u studenom treba izdvojiti od 700 do 900 eura. Smještaj se može rezervirati i za kolovoz sljedeće godine, a za tri dana treba izdvojiti oko 1700 eura.

Zorana Pripuza, uz interventnu policiju, uhitili su u njegovoj kući u Zagrebu. Nije mu prvi put. Bio je obuhvaćen optužnicom u slučaju "dečki s Knežije", ali je oslobođen optužbi. Sudski je pravomoćno presuđeno da nije dokazano postojanje zločinačke organizacije, a od 12-orice optuženih petorica su osuđena za preprodaju droge, pokušaj ubojstva ili neko drugo kazneno djelo. Jelavić, Pripuz i Vuletić našli su se među onima koji su oslobođeni optužbi. Policija ga je svojedobno istraživala i u akciji "Šok 3", u kojoj je uhitila Đorđa Vuletića i Darka Dakića, zbog brutalnog premlaćivanja i pokušaja ubojstva novinara Dušana Miljuša i poduzetnika Josipa Galinca 2008. Pripuz se tada dobrovoljno javio i došao na obavijesni razgovor.

U postaji je proveo cijelu noć, a sutradan su ga pustili na slobodu. Te iste 2008. tvrtka Magma morala mu je isplatiti 35.000 kuna odštete jer je u društvenoj igri "Tko želi biti milijunaš" na pitanje "Tko je izvršio atentat na Vjeku Sliška?", među ostalima, u odgovoru ponudila i njegovo ime. Odluku je donio Vrhovni sud. Oslobođen je i optužbi 2013. u ponovljenom suđenju da su 1997. i 1998. godine nizom prijetnji od liječnika Borisa Ljahnyckog iznudili 2,4 milijuna kuna. Pripuzov odvjetnik Davor Galetović kratko je rekao da nemaju komentara dok su u tijeku istražne radnje.

Izdavala fiktivna rješenja

Uskok inače ne progoni bespravnu gradnju, ali se uključio baš zbog službenice Livljanić, koja je izdavala rješenja, a iznenada je otišla. Kako saznajemo, sad radi u opatijskoj tvrtki također uhićenog Eduarda Maržića. Murterini kažu da je ona voljela "pomoći", te je izdavala rješenja i kad papiri nisu bili čisti.

- Neda je vrijedila kao osoba kojoj se trebalo obratiti i ona bi uvijek 'izašla u susret' i pomogla. Zato su je i voljeli. Ona nije baš izlazila na teren, a izdavala je rješenja i dozvole - kažu mještani.

Župan Marko Jelić potvrdio nam je da je Šibensko-kninska županija poništila rješenje za Pripuzov kamp, ali se on žalio iako je njegov odvjetnik Anto Nobilo prije rekao da on uopće ne želi ondje imati kamp nego samo obnoviti stari objekt. A kućice je, prema njegovim riječima, postavio za smještaj radnika.

Uskok je došao na Murter u rano jutro, a nitko od susjeda nije ništa vidio. Tek kad se razdanilo, na prvim se ćakulama na kavi doznalo da od četvrtka pa vrlo vjerojatno sljedećih mjesec dana na Murteru neće vidjeti troje otočana - Nedu Livljanić iz Jezera, Darija Filipija iz Betine te Borisa Kulušića iz Murtera. No osim u privatne kuće, istražitelji su došli i na njima već poznatu murtersku adresu, Butina 2, na kojoj se nalazi sjedište Općine. Ondje ih je dočekao načelnik Toni Turčinov, koji je Uskokov optuženik zbog toga što je općinski novac trošio na svoja putovanja, odjeću, restorane, a službenom je karticom platio čak i račun u austrijskom bordelu.

- Došli su u 7 sati. Pitao sam ih je li zbog mene. Rekli su da nije, pa sam rekao: 'Aj fala Bogu da ste tu, a da nisam ja na redu'. Rekli su da trebaju papire i fotokopirku da ih kopiraju, to smo im dali. Bez riječi su otišli do 9.30 - kazao je dobro raspoloženi Turčinov sjedeći u jednom lokalnom kafiću te dodao kako dobro zna sve privedene.

- Neda Livljanić je pomagala svima, ona je bila zadužena za minimalne tehničke uvjete, a budemo li išli po papirima, ne znam tko bi ostao netaknut. Svi znaju da je dobro znala propise i kako je otok zadnjih 20 godina itekako imao ponude za turiste, Boris Kulušić bavio se oduvijek turizmom i mali je poduzetnik, kolateralna je on žrtva, rekao bih, a Dario Filipi je iz susjedne općine, pa eto neka sad malo istražitelji i tamo idu - zaključio je Turčinov i otišao za svojim poslom.

Odvjetnik uhićene Livljanić potvrdio je da ju terete za zlouporabu položaja i ovlasti.

- Vidjet ćemo još kako ćemo se braniti, hoćemo li iznositi obranu ili ćemo se braniti šutnjom - rekao je odvjetnik Krešimir Škarica.

24sata su ljetos ekskluzivno i dobila izjavu Livljanić oko cijelog slučaja. Bila je iznenađena i počela zamuckivati.

- Jesam potpisala, ali ne bih baš razgovarala o razlozima. Mislim, to je njegovo vlasništvo, ima vlasnički list i suglasnost općine - rekla nam je ljetos prilično zbunjeno i odmah prekinula razgovor

Otok otoka, kako zovu Murter, zadnjih je godina preplavila moda podizanja kampova. U maslinicima, na pašnjacima i livadama nicale su najprije kamp-kućice, a poslije njih došle su ozbiljnije investicije. No ona najveća bila je u uvali Čigrađa, gdje je niknuo i Pripuzov veliki zid, koji se doslovno vidi s pola kilometra udaljenosti.

'Svi tako gradimo'

- Ako ćemo pravo, tko od nas nije bespravni graditelj?! Mi smo svi na to bili prisiljeni, svatko je gradio koliko je mogao. Jednostavno, papiri i realnost u nas nikad nisu bili usklađeni - kažu mještani na glavnom trgu.

- Donedavno gotovo bezvrijedna zemlja pretvarala se u turističke zone, ni sami nekad ne možemo dokučiti kako su neki došli do toga, ali sigurno Filipijev kamp nije usamljen slučaj. Ako krenete od Tisna sve do nas, naići ćete na svakakve slučajeve - govore otočani.

Ne uznemiruje ih to što je u zadnjih pet godina napravljeno toliko objekata da se otok teško i prepoznaje. Unatoč svemu, gradnja ne staje.

Okrupnio i opasao

Pripuz je u uvali Čigrađa kupio nekoliko parcela i ruševni objekt na samom rtu. Imao je dozvolu ograditi ih zidom visokim do 1,6 m, a inspektori su utvrdili da je znatno viši. Ima dvije mobilne kućice.

Bespravni 'Pogled'

Filipijev bespravni kamp The View (eng. pogled) reklamiraju kao ekološki i održiv, s prekrasnim pogledom na more, Kornate i pješčanu plažu. Iako je trebao biti uklonjen, i sad prima goste. U kolovozu za tri noćenja treba izdvojiti 1700 eura. Sagrađen je u zaštićenoj prirodi.