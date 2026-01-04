Obavijesti

News

Komentari 0
NAKON UHIĆENJA MADURA

Zrakoplovi se vraćaju na Karibe: SAD ukinuo zabranu letenja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zrakoplovi se vraćaju na Karibe: SAD ukinuo zabranu letenja
Foto: Eva Marie Uzcategui

Nakon američkog napada na Venezuelu i uhićenja Nicolasa Madura stotine letova bile su otkazane, no ograničenja istječu u ponoć

Sjedinjene Države u subotu su obavijestile zrakoplovne tvrtke da će ograničenja letenja za karipski zračni prostor isteći u ponoć po istočnoameričkom vremenu tako da se letovi mogu nastaviti, rekao je ministar prometa Sean Duffy.

Velike zrakoplovne tvrtke su poslije američkog napada na Venezuelu i uhićenja njezina predsjednika Nicolasa Madura otkazale stotine letova.

OPASNA RETORIKA Vučić na izvanrednoj sjednici: Posebna prijetnja Srbiji je savez Zagreba, Prištine i Tirane
Vučić na izvanrednoj sjednici: Posebna prijetnja Srbiji je savez Zagreba, Prištine i Tirane

Čini se da je komercijalni zračni promet iznad venezuelskoga zračnog prostora stao nakon subotnjeg napada, barem tako pokazuju snimke na platformi za praćenje letova FlightRadar24.

Ključni prijevoznici, poput United Airlinesa, American Airlinesa, Spirita i Delte objavili su da se spremaju za nastavak letova za Karibe.

Nekoliko europskih i južnoameričkih zrakoplovnih tvrtki također je bilo otkazalo letove.

KRITIKE SDP o uhićenju Madura: 'Malo je zabrinjavajući izostanak jasnog stava Vlade o tome'
SDP o uhićenju Madura: 'Malo je zabrinjavajući izostanak jasnog stava Vlade o tome'

U obavijesti zrakoplovnim tvrtkama Savezna uprava za zračni promet je objavila da je zatvorila zračni prostor za američke prijevoznike "zbog rizika za sigurnost leta povezanih s vojnim aktivnostima koje su u tijeku".

U drugim sigurnosnim obavijestima za zračne prijevoznike koji nisu iz SAD-a, agencija ih je upozorila da ne lete nad venezuelskim zračnim prostorom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zastupnici u 2025. potrošili više od 'milju' eura iz proračuna mimo plaća: Evo tko je na vrhu..
IMA SE, MOŽE SE

Zastupnici u 2025. potrošili više od 'milju' eura iz proračuna mimo plaća: Evo tko je na vrhu..

U troškovima je sudjelovalo 130 od 150 zastupnika. Njih 20 u 2025. godini nije imalo nikakvih dodatnih troškova, a mahom se radi o zastupnicima koji žive u Zagrebu ili njegovoj bližoj okolici.
FOTO Snijeg i dalje pada, ovako jutros izgledaju ceste kroz Liku. DHMZ izdao niz upozorenja
PADAT ĆE DANIMA

FOTO Snijeg i dalje pada, ovako jutros izgledaju ceste kroz Liku. DHMZ izdao niz upozorenja

Na kopnu u većini krajeva pada susnježica i snijeg koji stvara novi snježni pokrivač. Najviše snijega očekuje se u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj,
Trumpovi su specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami: 'Nije najsretnije, ali se moralo'
DETALJI TAJNE OPERACIJE

Trumpovi su specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami: 'Nije najsretnije, ali se moralo'

Američki specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami. Napad SAD-a način je okončanja režima, kažu Hrvati iz Venezuele

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026