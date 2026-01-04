Zrakoplovi se vraćaju na Karibe: SAD ukinuo zabranu letenja

Sjedinjene Države u subotu su obavijestile zrakoplovne tvrtke da će ograničenja letenja za karipski zračni prostor isteći u ponoć po istočnoameričkom vremenu tako da se letovi mogu nastaviti, rekao je ministar prometa Sean Duffy.

Velike zrakoplovne tvrtke su poslije američkog napada na Venezuelu i uhićenja njezina predsjednika Nicolasa Madura otkazale stotine letova.

Čini se da je komercijalni zračni promet iznad venezuelskoga zračnog prostora stao nakon subotnjeg napada, barem tako pokazuju snimke na platformi za praćenje letova FlightRadar24.

Ključni prijevoznici, poput United Airlinesa, American Airlinesa, Spirita i Delte objavili su da se spremaju za nastavak letova za Karibe.

Nekoliko europskih i južnoameričkih zrakoplovnih tvrtki također je bilo otkazalo letove.

U obavijesti zrakoplovnim tvrtkama Savezna uprava za zračni promet je objavila da je zatvorila zračni prostor za američke prijevoznike "zbog rizika za sigurnost leta povezanih s vojnim aktivnostima koje su u tijeku".

U drugim sigurnosnim obavijestima za zračne prijevoznike koji nisu iz SAD-a, agencija ih je upozorila da ne lete nad venezuelskim zračnim prostorom.