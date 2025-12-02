Obavijesti

TIJELO BACIO U BUNAR

Županja: Zajedno su pili, pa ga udario sjekirom, upucao i bacio tijelo u bunar. Saznao je kaznu

Županja: Zajedno su pili, pa ga udario sjekirom, upucao i bacio tijelo u bunar. Saznao je kaznu
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Zajedno su pili, a onda je Ivan Kljajić Marija napao sjekirom, zatim je u njega ispalio hitac iz puške, a potom je njegovo tijelo bacio u bunar

Županijski sud u Vukovaru nedavno je donio nepravomoćnu presudu kojom je 32-godišnji Ivan Kljajić osuđen na 30 godina zatvora zbog teškog ubojstva na posebno okrutan način Marija Kljajića (48). Hoće li Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru uložiti žalbu i zatražiti strožu kaznu, odlučit će nakon što zaprimi pisano obrazloženje presude.

Riječ je o slučaju koji je prošle godine potresao mještane Bošnjaka. Mario Kljajić vodio se kao nestala osoba više od dva tjedna, sve dok nije otkriveno da ga je 31. svibnja 2024. usmrtio njegov prezimenjak, čovjek koji mu je bio najbliži prijatelj i susjed.

NA ORANICI U BOŠNJACIMA Sumještanina napao sjekirom, pucao mu u glavu pa tijelo bacio u bunar, osuđen je na 30 godina
Sumještanina napao sjekirom, pucao mu u glavu pa tijelo bacio u bunar, osuđen je na 30 godina

Prema optužnici, zločin se dogodio oko 1.40. Ivan Kljajić je najprije brutalno udarao Marija sjekirom, zatim u njega ispalio hitac iz puške, a potom tijelo odvezao i bacio u bunar na poljoprivrednoj parceli nedaleko Županje. U tom bunaru Mario je pronađen 17. lipnja 2024., dok je njegov nestanak bio prijavljen 4. lipnja.

Istraga je rekonstruirala posljednje sate dvojice prijatelja: 30. svibnja zajedno su obilazili lokalne kafiće i pili, nakon čega su se zaputili kući. U jednom trenutku izbila je svađa koja je završila smrtonosnim napadom. Nakon ubojstva, Ivan se danima ponašao kao da ne zna gdje je njegov prijatelj, premda je upravo on skrivio njegov nestanak i smrt.

