Zurovec nakon osnivanja nove stranke: Bliži nam je HDZ, Možemo je pak preradikalan

Nezavisni saborski zastupnik Dario Zurovec osnovao je novu političku stranku - Hrvatski put - platformu nezavisnih koja zasad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike u zagrebačkom prstenu, a pridružio im se i poznati kuhar i poduzetnik Mario Mandarić.

Zurovec je danas održao osnivačku skupštinu nove stranke, a kroz nekoliko dana očekuje i da će se stranka Hrvatski put - platforma nezavisnih i službeno registrirati. Kako je rekao u razgovoru za Hinu, koncentrirani su na zagrebački prsten i nezavisne liste, gradonačelnike i načelnike s tog područja.

- Od nekakvih poznatijih ličnosti tu su gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian, načelnik Općine Križ, načelnik iz Bistre i možda nije političar, ali je medijska ličnost, Mario Mandarić, poznati masterchef koji je došao na vrlo prijateljskoj bazi podržati cijelu priču - istaknuo je Zurovec.

Istaknuo je kako je Mandarić "karizmatičan, zanimljiv, daleko interesantniji od bilo kojeg političara, a kao čovjek koji je prošao cijeli svijet, upoznat je, kaže, s jednim segmentom ljudi, pojedinaca i tvrtki s kojima možda prosječan političar u Hrvatskoj nije. Jedan je, tvrdi, od boljih poduzetnika u Hrvatskoj.

Zurovec kaže da se razgovori vode i s pojedincima iz Primorsko-goranske županije, a kontakti postoje u dijelu Zagorja i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Na pitanje razgovara li i s aktualnom riječkom gradonačelnicom Ivom Rinčić, odgovorio je da nisu vodili nikakve konkretne razgovore.

- Žena je meni sasvim okej i s njom se tu i tamo vidim na nekim događanjima. Žena je stvarno u redu, ali vidjet ćemo što budućnost nosi. Nemam ništa protiv, čak dapače, pa vidjet ćemo kako ćemo se u budućnosti uopće širiti - poručuje Zurovec.

Što se tiče planova za sljedeće parlamentarne izbore, rekao je da će tek vidjeti u kakvim kombinacijama će na njih izaći, a ne isključuje ni samostalan izlazak. Ističe i da je spreman razgovarati sa svima, pa i nekim lijevim opcijama, osim s onima koji imaju "ekstremne ili agresivne stavove".

- Ako je susjed pristojan i dobar, vjerojatno ćete otići kod njega na kavu i on kod vas, ali ako je luđak, onda ga vjerojatno nećete zvati. To je slično i u politici. Možemo, Radnička fronta, to definitivno ne. To je ipak preradikalno, a s druge strane, ljudi su se dokazali da ne znaju voditi niti grad. Em što je zmazan, em što je neuređen, o prometu neću ni govoriti. To je nekakva ideološka borba protiv automobila. Bolje da ne govorim - istaknuo je Zurovec.

Dodaje i da im je trenutno bliži HDZ, ali ne odbacuje umjereno lijevu opciju. Glavna točka programa je ekonomski patriotizam ili ekonomsko domoljublje.

- Baza je gospodarstvo, ali to gospodarstvo i cijela briga o gospodarstvu i razvoj poduzetništva se svodi zato što volite ovu zemlju. To je jedno zdravo domoljublje, gdje se naravno svakoga prihvaća. Možda bi taj ekonomski patriotizam trebao biti jedan novi pojam koji bi se trebao plasirati malo kroz javne medije - poručio je Zurovec.