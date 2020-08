Afera Ristović: Ista agencija vilu je iznajmila i Romanu Majetiću

Ristovići su na odmor, tvrde, ponijeli 68.000 eura i nakit u vrijednosti 200-ak tisuća eura koji je bio u vili. Ta vila, umjesto čulnih užitaka, postala je poprište sukoba koji i danas istražuje policija

<p>Afrički jež, tisuće eura u gotovini, satovi vrijedni kao brodovi, luksuzna vila i nadzorne kamere, pa sačekuša u mračnoj sobi – sve je tu da se sastavi pravi krimić.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Radnja se odvija u Kaštel Starom, u luksuznoj vili s panoramskim pogledom na Split i obližnje otoke. Sve je počelo bajkovito, <strong>Nikolina Ristović </strong>(44) i suprug <strong>Vidoje Ristović</strong> (42) poveli su obitelj na ljetovanje iz snova.</p><p>Za dva tjedna najma vile s grijanim bazenom platili su oko 150.000 kuna, ali im je gušte, prema njihovu svjedočenju, pokvario vlasnik vile, <strong>Rok Gale</strong>.</p><p>Rekli su kako je dolazio je prečesto u vilu, nije ih puštao na miru, navodno ih je špijunirao nadzornim kamerama, a na kraju ih je otjerao iz kuće prije roka te im, kako tvrde Ristovići - oteo novac i supervrijedni nakit koji su ponijeli na odmor.</p><p>Bilo je tu luksuznih satova, nakita i – kako su rekli – igrom slučaja im se u sefu našlo i 68.000 eura gotovine jer su planirali dati predujam za neku nekretninu.</p><p>Kao vlasnica vile u Kaštelima navodi se <strong>Ana Šabić</strong>, supruga slovenskog državljanina <strong>Roka Gale</strong> (49). Gale je navodno napao Vidoja, Nikolinina kći Hana pala je u nesvijest zbog stresa i završila na Hitnoj, a ostali su i bez stvari u vrijednosti između 275.000 i 300.000 eura.</p><p>A evo što je, nekoliko dana nakon što je skupila dojmove, rekla šokirana Nikolina Ristović – nekad kod nas poznata kao TV voditeljica Pišek:</p><p>- Kako smo čuli od našeg odvjetnika, koji se susreo sa svakakvim kriminalnim radnjama, rekao je da ovakvo zvjerstvo u povijesti hrvatskog turizma, koja traje 20 i nešto godina, nije zabilježeno. Zaista, ovo je zvjersko-razbojnički čin. Ja bih voljela znati što se u međuvremenu dogodilo s Rokom Galom. Je li on priveden na ispitivanje? Jesu li pregledane, pretresene privatne prostorije koje koriste Rok Gale i njegova supruga Ana Šabić, i je li što učinjeno po pitanju naše tužbe? Definitivno, nad nama je izvršen zločin - ispričala je Nikolina za Dalmatinski portal.</p><p>Govori kako su konstantno bili snimani i pod nadzorom, a njihova prava kao turista bila su ozbiljno ugrožena. Njezina djeca su, tvrdi, svjedočila verbalnom nasilju.</p><p>- Ovdje je bio niz prijetnji i šovinističko-nacionalističkih ispada od strane vlasnika i njegove supruge, što prema meni što prema mom suprugu - rekla je Ristović.</p><p>Nikolina je dala izjavu policiji, a u vezi snimaka iz vile za sada im nisu rekli ništa.</p><p>- Ja sam osam sati davala vrlo iscrpnu izjavu i rekla da sumnjam na organizirani kriminal, na razbojstvo, pljačku koja je bila smišljena, na povredu osnovnih ljudskih prava, na povredu prava nas kao klijenata, turista, da nam nisu pružene usluge-servisi, dapače da smo izigrani na grozan način. I voljela bih vidjeti i to naše demoliranje kuće, neprimjereno ponašanje, odnosno tog strašnog ježa koji je demolirao kuću, koji nije izlazio iz kaveza koji je bio lociranu podrumu - ispričala je voditeljica.</p><p>- Kriminalistička istraga je u tijeku i zato ne možemo dati više informacija - odgovorili su na upit iz Policijske uprave u Splitu u ponedjeljak ujutro.</p><p>Oni su još 1. kolovoza dovršili istragu nad Vidojem Ristovićem, koji je tu noć proveo u pritvoru. Ne zna se kakva je sudbina afričkog ježa, kojeg su vlasnici optužili da je usmrdio cijelu vilu.</p><p>Iako bi se moglo pomisliti kako je riječ o nekoj egzotičnoj životinji, afrički jež najobičniji je ježić koji nema nikakav miris niti radi poseban nered. Na pitanje kako komentira mogućnost da Ristovići preko odvjetnika podignu tužbu protiv njegove agencije, direktor VipHolidayBookera <strong>Dario Šarić</strong> kaže:</p><p>- Mi smo online agencija, dakle internetska platforma za najam luksuznih vila. Dovoljno je da vam kažem da su dosad preko naše agencije vile unajmljivali najpoznatiji sportaši, glumci, glazbenici, pa i predsjednici i premijeri stranih država. Zato ne želim komentirati konkretni slučaj.</p><p>A na pitanje je li prije imao ikakvih pritužbi kaže da je prvi put imao pritužbu ove godine te da je slučaj Ristovića drugi otkad posluju. Na pitanje je li prvi slučaj onaj producenta <strong>Romana Majetića</strong>, koji je unajmio hvarsku vilu <strong>Veljka Drinkovića </strong>za snimanje TV serije, Šarić nije htio odgovoriti, no pregledom njihova weba lako je utvrditi da je riječ o istoj agenciji. Oba slučaja vrlo su slični - također su se gosti sukobili s vlasnikom.</p><p>Kako god bilo, cijeli slučaj “CSI Kaštela” dobit će sigurno još koji nastavak. Nestao je skupi nakit, nestala je lova, krivac se traži, a prsti se upiru u suprotstavljene strane...</p>