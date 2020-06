Afrika hvalila svoje obline: 'Ja imam najbolju guzu na estradi'

<p>Srpska folk zvijezda<strong> Sandra Prodanović</strong> (32), poznatija pod estradnim imenom<strong> Sandra Afrika</strong>, gostovala je u popularnoj srpskoj emisiji 'Ami G Show' kod Ognjena Amidžića. Nije bila sama, ondje su bili i Kija Kockar, Vanja Veljić, Rade Ćosić, Dragan Marinković Maca i Gasttozz. </p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA SA SANDROM AFRIKOM: </strong></p><p>Voditelj ju je pitao je li ikad iskoristila svoj izgled da bi do nečeg došla. </p><p>- Kad sam počela prije 13, 14 godina, nisam bila svjesna zbog izgleda. Tako da, ne namjerno, ali jesam, iskoristila sam svoj seksepil - pojasnila je Sandra.</p><p>Odgovarala je pjevačica i na pitanja oko stražnjica brojnih djevojaka s estrade. Morala je nabrojiti tri najbolje guze na sceni, a onda je odgovorila bez puno razmišljanja. </p><p>- Ja imam najbolju guzu na estradi i nitko više! - rekla je Afrika kao iz topa i dodala: </p><p>- Na estradi sam ja vrh!</p><p>Tim odgovorom iznenadila je i voditelja i goste u studiju. Prije dvije godine ispričala je kako voli brzu vožnju, a ako je zaustavi policija, s njima uvijek sve riješi. Otkrila je i kako često opsuje, pogotovo ako je na semaforu zeleno, a vozač ispred nje stoji. </p><p>Krajem svibnja našla se u nezahvalnoj situaciji. <a href="https://www.republika.rs/zabava/estrada/208152/foto-zajahala-isplivale-eksplicitne-slike-atraktivne-pevacice-volkov-slikao-afriku-vreme-njena-seva-ogledalu-plafonu" target="_blank">Srpski mediji </a>tvrdili su kako su naletjeli na eksplicitne fotografije na kojima se nalazi upravo Sandra i njen bivši dečko, nogometaš <strong>Vladimir Volkov</strong> (33). Dvojac je, sudeći prema spornoj fotografiji, bio zaokupljen vrućim igricama. </p><p>Fotografija je počela kružiti društvenim mrežama pa je stoga bilo pravo vrijeme da se o tom događaju oglase 'akteri' ove priče, Vladimir, a potom i Sandra. Ispalo je kako se na fotografiji uopće ne nalaze oni, a Sandru je razljutilo to što se na slici djevojci ne vidi lice, a ipak su svi govorili kako je na slici - ona. </p><p>- Dokle više! Stvarno je prevršena svaka mjera. Neki ljudi bi baš voljeli da me vide u nekoj aferi. Tako nešto ne postoji. Kakve eksplicitne ili gole slike. Kad god se pojavi neka eksplicitna ili gola slika anonimnih djevojaka kojima se ne vidi lice nego podsjećaju na mene iz ovog ili onog razloga, odmah sam to ja. Ma, kako da ne - rekla je tada Sandra, piše srpski <a href="https://www.alo.rs/vip/estrada/nakon-eksplicitnih-fotografija-oglasila-se-sandra-afrika/314447/vest" rel="nofollow" target="_blank">Alo</a>.</p>