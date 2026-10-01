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15 GODINA U DUHOVNOJ GLAZBI

Alan Hržica pred slavljenički koncert u Lisinskom: Glazba za mene nije karijera, već poslanje

Piše 24sata,
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Alan Hržica pred slavljenički koncert u Lisinskom: Glazba za mene nije karijera, već poslanje
Foto: PROMO
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Nakon prvog dijela turneje “Božja ljubav, Božja snaga” Alan Hržica nastupit će u velikoj dvorani U KD Vatroslav Lisinski, 14. listopada, kada će proslaviti velikih 15 godina u duhovnoj glazbi.

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Glazbeni put Alana Hržice započeo je još u djetinjstvu, kada je, kako kaže, vrlo rano prepoznao svoj talent i ljubav prema glazbi.

„Nije prošao dan da nisam uzeo gitaru u ruke ili nešto zapjevao“, prisjeća se. Ipak, put glazbenika koji će s vremenom prerasti u mnogo više – u životni poziv i poslanje – započeo je prije 15 godina u crkvi u Palmotićevoj ulici, a dodatno se produbio kroz molitvu i pjesmu na Kamenitim vratima.

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Alana Hržicu očekuje nastup pred zagrebačkom publikom 14. listopada u Lisinskom

Za Alana Hržicu upravo je suvremena kršćanska glazba već 15 godina jedan od najvažnijih dijelova životnog puta. Povodom Svjetskog dana glazbe za glazbu je rekao kako je ona njegovo poslanje, jer je njegova misija kroz glazbu, na svojim nastupima, biti svojevrsni most između ljudi i Boga. Zadnjih godina, a posebice tijekom ove prve moderne glazbene turneje kršćanske glazbe po Hrvatskoj i inozemstvu s kojom je započeo ovog proljeća, njegovi koncerti rasprodani su do zadnjeg mjesta. 

“Vjerujem da kršćanska duhovna glazba, upravo zato što je prožeta Božjim nadahnućem i porukama, ima snagu duboko dotaknuti ljudska srca. Upravo tada često dolazi do novih odluka, promjene životnih prioriteta i obraćenja. To ne znači da život više neće donositi teškoće, kušnje i probleme, ali čovjek ih puno lakše nosi kada u sebi ima potrebnu unutarnju snagu.”

Foto: PROMO

Nakon prvog dijela turneje “Božja ljubav, Božja snaga” Alan Hržica nastupit će u velikoj dvorani U KD Vatroslav Lisinski, 14. listopada, kada će u gradu u kojem je njegova karijera i započela proslaviti velikih 15 godina u duhovnoj glazbi. 

“Program će glazbeno biti vrlo bogat, a našem će se bendu pridružiti i vrhunski glazbenici s kojima ćemo pjesmama dati jednu novu dimenziju. Sve će, naravno, biti u službi poruke koju te pjesme nose. S jedne strane sve će biti svečano i dostojanstveno, kako i priliči Dvorani Lisinski, a s druge strane slavljenje će ostati upravo onakvo kakvo ga moje srce doživljava dok pjevam Bogu. Vjerujem da će to biti posebna večer i događaj koji će na svoj način donijeti nešto novo na hrvatsku kršćansku duhovnu glazbenu scenu.”

Proslava će tako biti i prilika da se zajedno s publikom i glazbenim gostima, prisjeti dosadašnjeg puta, ali i otvori novo glazbeno poglavlje.

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“Spremam novi album i trenutačno sam otprilike na pola puta. I dalje primam nove materijale od raznih autora i preslušavam ih, ali se nadam da ću i sam napisati koju pjesmu jer osjećam da se nešto u meni kuha i sazrijeva, nešto što pripada ovoj fazi mog glazbenog puta i svemu onome što zajedno s ljudima proživljavam na koncertima. Radujem se završiti taj projekt i vjerujem da će novi album doći kao veliko osvježenje nakon ove turneje.”

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