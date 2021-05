Probe su završile i višemjesečni trud naše predstavnice Albine Grčić (22) i njezine ekipe vidjet ćemo u utorak u prvoj polufinalnoj večeri ovogodišnjeg Eurosonga.

U Rotterdamu je Albina bila nešto više od tjedan dana i odradila je dvije probe. Vidjela je kako prilagoditi koreografiju toj velikoj pozornici, točno naučila u kojem trenutku treba pogledati u kameru, kad napraviti novi pokret... Vježbati su počeli nedugo nakon pobjede na Dori u veljači ove godine, pa stoga i ne čudi da su ih fanovi Eurosonga pohvalili kako je sve izgledalo savršeno i kako će dobro “braniti” boje Lijepe Naše.

Konstantno su na društvenim mrežama iskakale razne obveze koje je Albina imala nakon proba: konferencije za novinare, sređivanja za fotografiranja, snimanja za strane medije... Između ostalog, vidjeli smo je u raznim modnim kombinacijama, koje su oduševile poljske novinare, pa su joj dali titulu Miss Eurosonga.

Ovih dana mnogi su se čudili kako tečno Albina govori engleski jezik. Na postavljena pitanja odgovarala je “brzinom munje”, bez zamuckivanja i radilo se o pametnom, ohrabrujućem i bistrom odgovoru.

“Govori ga kao materinji”, govorio nam je Albinin otac Božinko Grčić nakon pobjede na Dori i pojasnio kako je njegova kći studentica engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Splitu. U proteklih nekoliko mjeseci stalno je imala obveze, sastanke s timom, radili su na koreografiji, stylingu... Primjerice, Albinu ćemo u utorak navečer vidjeti u kompletno novom izdanju od onog u Opatiji. Sad će imati kreaciju koju su za nju osmislili Juraj Zigman i Stefan Orlić. Upravo ovog potonjeg mladića upitali smo kako su došli na ideju za Albinin kostim, s obzirom na to da su nedugo nakon prve probe krenule bojazni da bi na pozornici mogla pokazati “previše”.

- U želji da nadogradimo nastup s Dore, željeli smo ići nekoliko stepenica naprijed i angažirali smo Marvina i Dena, koji su osmislili kompletan Albinin vizualni nastup. Sama forma kostima je kompleksna i kostim se sastoji iz tri dijela, koji čine cjelinu - ženstvenu, sofisticiranu i scensku. I ne brinite se, Albina nam je odjevena od glave do pete i sve što smo napravili je s mjerom i ukusom - rekao je stilist Stefan.

Puno izvođača i članova njihovih ekipa navelo bi ljude da pomisle kako su se u Nizozemskoj “riješili” korone. Naša predstavnica i cijela delegacija itekako su sve ove dane pazili na epidemiološke mjere i na to da svi ostanu zdravi. Testirali su se svakih 48 sati i tek s negativnim testom mogli su ući u dvoranu Ahoy u Rotterdamu. Uoči nastupa koji će odlučiti hoće li Grčić zapjevati i u subotu u finalu, rekla nam je:

- Ne mogu reći da me ičega baš strah. U prijašnjim tjednima sam se malo brinula o zdravlju članova tima, da se tko ne zarazi, nisam mogla zamisliti da neki član tima ne putuje sa mnom. A sad svi smo tu, čuvamo se, radimo, nema strahova, ali smo uzbuđeni.

Iako su nakon pobjede na Dori postojale četiri verzije pjesme: na engleskom jeziku, na hrvatskoj, na engleskom, ali s refrenom na hrvatskom, te instrumentalna, odlučeno je da će se Europi i svijetu predstaviti upravo onom verzijom zbog koje su je i izabrali - engleska s refrenom na hrvatskom.

Branimir Mihaljević, koji je skladao i aranžirao pjesmu, ovih je dana snimio kolege u dvorani koji su nakon probe pjevušili Albininu pjesmu, a posebno mu je zanimljiv bio dio u kojem pjevaju refren na hrvatskom... Da će sve biti dobro, nadaju se i Albinini bližnji, koji su joj prije puta dali vjetar u jedra kako bi bila još svjesnija da ona to može i kako ima veliku podršku u svima njima.

- Ma preponosan sam na svoju kćer. Bila je prekrasna, sve nas je učinila ponosnima. Oduševila me izjavama koje su izlazile iz tog mladog bića. Ne mogu vam opisati koliko je divno bilo čuti da je ona pobijedila, a onda i njezine izjave, iz kojih proizlazi njezina veličina - oduševljeno nam je kazao njezin otac u veljači i već tad joj poručio što treba činiti u Nizozemskoj.

- Ona to može. Uvjeren sam u to. Još kao mala stalno je pjevala. Na toj pozornici pokazat će koliko je dobra i zašto je tamo. Na Eurosongu može pokazati i iznenaditi one koji su sumnjali u nju - pojasnio je.

Tad je rekao i kako mu nije bio bitan kćerin plasman na Dori, koji mu neće biti bitan ni na Eurosongu, ali jedno na sceni uvijek želi vidjeti jer je njemu to znak da je napravila sve kako je htjela.

- Ma možeš loše otpjevati, to nije bitno, ali hoću na sceni vidjeti taj njezin smiješak koji znači više od ičeg. On je njezin recept za pobjedu, kad ljudi vide da je zadovoljna, onda znaju da su dobro odabrali - istaknuo je. Mama Rina sugerirala joj je da ne “ode na kvasinu”, odnosno da i nakon pobjede na Dori ostane čvrsto nogama na zemlji.

Podršku je dobila i od bake Anđelke, koja je njezina velika navijačica još od raznih festivala na kojima je Albina bila, a posebno ju je bodrila u showu “The Voice Hrvatska”. Dospjela je do finala i zauzela je treće mjesto. A kako i ne bi kad je glazba njezin život?! Šest godina je svirala klavir, a pjeva doista otkad zna za sebe. Išla je na razna glazbena natjecanja, velika imena hvalila su njezine vokalne sposobnosti, a ona je ostala prizemljena i “normalna”.

Obiteljska prijateljica, Doris Dragović (60), koja je 1999. s pjesmom “Marija Magdalena” dospjela na četvrto mjesto na Eurosongu, dala joj je savjete koji će joj poslužiti na nastupu u utorak, a nadamo se i u subotu, ali i u nastavku karijere, jer upravo to je ono što joj diva predviđa. S Albininim ocem čula se telefonski dok su na Dori čekali rezultate natjecanja pa mu je rekla:

- Nemojte se brinuti. Ne dajte da vam ove tri minute njezina nastupa odlučuju o tome koliko dobro ona pjeva. Ona vlada scenom samo tako. Ja sam 50 godina na sceni, znam kad kažem da je ona odlična na pozornici. Super je, pobijedila ili ne pobijedila, čeka je uspjeh - pojasnila je Dragović Božinku.

Albina je pobijedila, a sad nam preostaje vidjeti kako će na nju “reagirati” svijet. Na kladionicama već danima raste, pogotovo nakon prve probe u Rotterdamu, pa vjerujemo da ćemo doći bar do finala.

