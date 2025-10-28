Obavijesti

JAKOV JOZINOVIĆ

Vinkovačka glazbena senzacija oduševila je Beograd! 'Sve ovo za mene je jedno veliko čudo'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Vinkovačka glazbena senzacija oduševila je Beograd! 'Sve ovo za mene je jedno veliko čudo'
4
Foto: Instagram

Mladi pjevač iz Vinkovaca nastupio je u krcatoj MTS dvorani u Beogradu. Atmosfera je bila puna emocija, a među publikom je bila i Milica Pavlović

Neki izvođači čekaju godinama da napune dvoranu. Mladi pjevač Jakov Jozinović (20) iz Vinkovaca to je napravio za sat vremena, piše Blic. Večeras je u beogradskoj MTS dvorani izašao pred publiku koja je karte razgrabila brže nego što je on sam uspio shvatiti što mu se zapravo događa.

- Hvala vam što ste došli i što vas je briga za mene. Nisam očekivao ovoliki odziv i popularnost, zahvalan sam što pratite moj rad - rekao je Jakov na početku večeri, vidno ganut prizorom publike koja ga je dočekala s gromoglasnim aplauzom. 

Foto: Instagram

Među publikom je bila i Milica Pavlović, koja je dio atmosfere podijelila na društvenim mrežama.

- Krcata dvorana, a mogao bi još pet ovakvih napuniti, imam osjećaj! I bit će, nego što bit će! - poručila je.

Jakov, koji još nema nijednu objavljenu pjesmu, večeras je publici premijerno izveo tri nove. Skroman i vidno uzbuđen, priznao je da mu je sve što mu se događa i dalje nestvarno.

 - Ne znam što bih rekao, zahvalan sam i čudim se. Svi oni zaslužuju jednako kao i ja ove dvorane, svima želim sreću. Sve ovo za mene je jedno čudo. Nisam svjestan svega što se događa, ovo se ne događa svaki dan. S te strane ja se samo mogu smijati i dati cijelog sebe. Imam strahopoštovanje, sve je veća publika koju zanima moj rad, moram se još više truditi - rekao je uoči koncerta za Blic.

Foto: Instagram

Na pitanje o daljnjim planovima, Jakov je kroz osmijeh najavio da planira još veće koncerte.

- Nešto veće od MTS dvorane sigurno će biti. Možda to otkrijem već večeras ili sutra - rekao je.

Otkrio je i da je upoznao Aleksandru Prijović, s kojom bi, kako kaže, možda mogao snimiti duet.

- Danas smo se upoznali, pratimo se od ranije. Zavoljela je sve što radim. Vidjet ćemo - tek je treći mjesec moje karijere - rekao je s osmijehom.

Foto: Instagram

Mladi Jakov proslavio se obradama pjesama na TikToku, a njegova najpoznatija je 'Olivera' pokojnog Đorđa Balaševića. Osim 'Olivere', Jakov pjeva i Olivera Dragojevića, Miroslava Škoru, Gibonnija te brojne druge izvođače.

@petroviic_sara #jakovjozinovic #olivera #dalmacija #varazdin #spancirfest #balkan @Jakov Jozinovic #hrvatska ♬ original sound - petroviic_sara

