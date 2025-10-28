Mladi pjevač iz Vinkovaca nastupio je u krcatoj MTS dvorani u Beogradu. Atmosfera je bila puna emocija, a među publikom je bila i Milica Pavlović
Vinkovačka glazbena senzacija oduševila je Beograd! 'Sve ovo za mene je jedno veliko čudo'
Neki izvođači čekaju godinama da napune dvoranu. Mladi pjevač Jakov Jozinović (20) iz Vinkovaca to je napravio za sat vremena, piše Blic. Večeras je u beogradskoj MTS dvorani izašao pred publiku koja je karte razgrabila brže nego što je on sam uspio shvatiti što mu se zapravo događa.
- Hvala vam što ste došli i što vas je briga za mene. Nisam očekivao ovoliki odziv i popularnost, zahvalan sam što pratite moj rad - rekao je Jakov na početku večeri, vidno ganut prizorom publike koja ga je dočekala s gromoglasnim aplauzom.
Među publikom je bila i Milica Pavlović, koja je dio atmosfere podijelila na društvenim mrežama.
- Krcata dvorana, a mogao bi još pet ovakvih napuniti, imam osjećaj! I bit će, nego što bit će! - poručila je.
Jakov, koji još nema nijednu objavljenu pjesmu, večeras je publici premijerno izveo tri nove. Skroman i vidno uzbuđen, priznao je da mu je sve što mu se događa i dalje nestvarno.
- Ne znam što bih rekao, zahvalan sam i čudim se. Svi oni zaslužuju jednako kao i ja ove dvorane, svima želim sreću. Sve ovo za mene je jedno čudo. Nisam svjestan svega što se događa, ovo se ne događa svaki dan. S te strane ja se samo mogu smijati i dati cijelog sebe. Imam strahopoštovanje, sve je veća publika koju zanima moj rad, moram se još više truditi - rekao je uoči koncerta za Blic.
Na pitanje o daljnjim planovima, Jakov je kroz osmijeh najavio da planira još veće koncerte.
- Nešto veće od MTS dvorane sigurno će biti. Možda to otkrijem već večeras ili sutra - rekao je.
Otkrio je i da je upoznao Aleksandru Prijović, s kojom bi, kako kaže, možda mogao snimiti duet.
- Danas smo se upoznali, pratimo se od ranije. Zavoljela je sve što radim. Vidjet ćemo - tek je treći mjesec moje karijere - rekao je s osmijehom.
Mladi Jakov proslavio se obradama pjesama na TikToku, a njegova najpoznatija je 'Olivera' pokojnog Đorđa Balaševića. Osim 'Olivere', Jakov pjeva i Olivera Dragojevića, Miroslava Škoru, Gibonnija te brojne druge izvođače.
