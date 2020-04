Alen doveo Lidiju u svoj stan: Pobjegla sam kad se izuo, užas

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Dejana razočarala Goga: Da je Miss Universe, ne bi mi se dalo!

Kandidati showa 'Brak na prvu' pobliže su se upoznali s prijateljima i obitelji svojih supružnika. Alen je poveo Lidiju u Split kako bi vidjela gdje živi i upoznala njegove prijatelje. Ona se pred njegovim društvom nije ustručavala ispričati kako im je zaista sve ovo vrijeme zajedno, naročito kako je bilo na medenom mjesecu, kada je Lidija i plakala.

Rekla je kako ju je povrijedilo kada je Alen doveo kamere dok je bila uzrujana. Njegovi prijatelji stali su na Lidijinu stranu te rekli kako ju je trebao smiriti, a ne pozvati kamere. No, on se branio i rekao kako smatra da nije pogriješio.

- Alen se sav zacrvenio, onaj smiješak je bio obrambeni smiješak, njemu je bilo neugodno - primijetila je Alenova prijateljica Olivera.

No, on je uzbuđen što je Lidija trenutno u Splitu pa se nada da će bolje upoznavanje dovesti do napretka u njihovu odnosu, iako ona ne pokazuje interes.

- Gledam ga drugačije u tom smislu što mi je lakše što nisam samo ja osoba koju ne sluša i ne doživljava, nego je takav karakterno pa nije ništa osobno u odnosu na mene. S druge strane, to mu nije nikakav plus, to je samo dokaz da je on upravo ono što ja ne želim i što mi se nažalost ne sviđa. Što ga bolje upoznajem, samo vidim koliko smo različiti - rekla je Lidija.

Nakon druženja s Alenovim prijateljima, vratili su se u stan. Alen je bio gladan pa je uživao u slavonskoj pizzi, a Lidija mu je pravila društvo. Nije željela jesti pa je s njim progovorila nekoliko riječi i rekla mu kako ide spavat.

- Gledali smo televiziju, a onda sam ja zbrisala spavati kad se Alen izuo, ako smijem to reći. Znam da to nije okej i ne znam ni sama zašto mu to nisam rekla, ali stvarno mu noge jako smrde. Užas, Bože sačuvaj - prokomentirala je Lidija Alenu iza leđa.

Ovaj par od početka showa daje vrlo male nade za uspjeh. Lidija je jednom prilikom rekla da ne zna zapravo što on misli o njihovom odnosu jer, smatra, govori samo floskule, a ne ono što zapravo misli.

