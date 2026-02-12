Alen Đuras na Doru ide s osobnom pričom: Publika može očekivati intiman, iskren nastup

Alen Đuras ove se godine predstavlja na Dori snažnom emotivnom baladom „From Ashes to Flame“, pjesmom kojom na pozornicu donosi osobnu priču o padu, obnovi i unutarnjoj snazi. Riječ je o skladbi koja se oslanja na izražajnu vokalnu interpretaciju i jasnu emotivnu poruku, a ujedno potvrđuje Đurasovu prepoznatljivost kao izvođača koji publici pristupa iskreno i bez zadrške.

Foto: PROMO

„From Ashes to Flame“ donosi univerzalnu poruku o nadi i osobnoj transformaciji, a Đuras ju interpretira s mjerom i uvjerljivošću, oslanjajući se na iskustvo i zrelost koje je stekao kroz godine rada. Pjesma ne traži pažnju kroz spektakl, već kroz emociju, tekst i vokalnu stabilnost, što je čini posebno snažnom u kontekstu natjecanja poput Dore. Nastup na Dori za Alena Đurasa predstavlja priliku da se publici pokaže u nešto drugačijem svjetlu nego do sada.

Što vas u životu, pa tako i u stvaranju glazbe, najviše inspirira?

Najviše me inspiriraju emocije,ljudi i trenuci koji ostave trag, bilo da su lijepi, izazovni ili potpuno svakodnevni. Glazba mi je način da sve to pretočim u nešto iskreno, nešto u čemu se svatko može pronaći. Inspiraciju često pronalazim i u tišini, putovanjima, razgovorima, ali i u samom procesu stvaranja.

Što možete reći o pjesmi koju spremate za nastup na Dori i što publika može očekivati od vašeg nastupa?

Pjesma koju donosim na Doru prvenstveno je fokusirana na emociju i priču koju nosi. Sve je podređeno osjećaju i glazbi. Na pozornici će sa mnom biti četiri gudača i klavijaturist, što će dodatno naglasiti dubinu i toplinu aranžmana. Publika može očekivati intiman, iskren nastup u kojem je najvažnije ono što se događa između glazbe i emocije.

Foto: PROMO

Koliko vam je stalo do toga da kroz svoj rad pomičete granice?

Pomičanje granica mi je jako važno jer vjerujem da glazba treba rasti zajedno s izvođačem. Volim istraživati nove zvukove, ideje i izraze, ali uvijek ostati vjeran sebi. Granice nisu tu da bi nas ograničavale, već da bi nas potaknule na kreativnost i razvoj.

Što za vas znači Dora?

Dora za mene predstavlja veliku čast, ali i odgovornost. To je prilika da svoju glazbu predstavim široj publici, ali i da budem dio tradicije koja je obilježila mnoge važne trenutke domaće glazbene scene.

Foto: PROMO

Što vas je najviše oblikovalo kao glazbenike?

Kao glazbenika najviše su me oblikovali različiti glazbeni utjecaji, ali i iskustva kroz godine rada, nastupa i suradnji. Učenje, slušanje drugih, ali i vlastite greške pomogle su mi da pronađem svoj izraz. Najvažnije od svega, oblikovala me ljubav prema glazbi i želja da kroz nju budem iskren i autentičan.