Fran Uccellini najavljuje moćan scenski nastup na Dori: Volim kad pjesme pričaju priče...

Među izvođačima koji će se predstaviti publici sa svojim pjesmama je i Fran Uccellini s pjesmom 'Ako bolje bude sutra'. Na Doru se prijavio s jasnim ciljem - predstaviti pjesmu za koju vjeruje da ima snažan scenski i vizualni potencijal.

Govoreći o nastanku same pjesme, ističe spontanost kao ključni element cijelog procesa.

- Sama pjesma je nastala vrlo spontano. Ideja problematike odlaganja stvari za sutra i nerješavanja problema mi je zapela za uho i htio sam napraviti pjesmu u tom điru. Tekst 'Ako bolje bude sutra' koji sam htio ponoviti više puta tijekom same pjesme se ispostavio uspješnim za nošenje same dinamike pjesme, i eto, tako je nastala pjesma - kaže Fran.

Foto: Krisja Štulić

Na konkurenciju na Dori gleda s poštovanjem, naglašavajući važnost raznolikosti među izvođačima.

- Mislim da svatko ima svoju priču i zaista je odlično što smo različiti. To je uvijek odlična stvar jer će prvenstveno biti veći gušt gledati i pratiti samu Doru. Ne bih htio nikog izdvajati jer stvarno mislim da su svi uložili dosta truda i vremena kako bi prvenstveno prošli, a zatim sve ostalo - govori Uccellini.

Doru vidi kao važnu platformu za predstavljanje pjesme i sebe široj publici.

- To mi puno znači jer mi je nekako i bio cilj na taj način predstaviti pjesmu i sebe kao izvođača publici. Mislim da je Dora odlična platforma za to, a to se posljednjih par godina i pokazalo točnim. Mislim da je prvenstveno bitna pjesma, a onda sve drugo - naglašava.

Detalje scenskog nastupa zasad zadržava za sebe, ali potvrđuje da vizualna komponenta ima važnu ulogu.

Foto: Krisja Štulić

- To pitanje je ono koje bih vam najradije odgovorio, ali ne smijem. Mogu samo reći da ova pjesma nudi igru s vizualnošću koju ćemo svakako iskoristiti, a priču ćemo pokušati prenijeti na novi način, drukčiji od spota - rekao je Fran.

Najvećim uspjehom dosadašnjih priprema smatra ljude koji stoje iza projekta.

Foto: Privatni album

- Najponosniji sam na tim ljudi koji su me podržali i pristali raditi sa mnom. Tu se većinom radi o studentima te nam je ovo projekt na koji gledamo i kao istraživanje i jednu odličnu priliku da testiramo sebe, tj. koliko možemo dati. Ponosan sam na to i sve što smo do sada napravili - ističe.

Publici koja ga prvi put susreće želi se predstaviti prvenstveno kao autor i pripovjedač.

- Volio bih da znaju da sam i autor-izvođač te da želim pričati priče s kojima se mogu poistovjetiti. Mislim da je to izrazito bitno jer volim kad pjesme svojim melodijama i tekstovima pričaju svojevrsne priče, a mi ljudi volimo priče, to nam je nekako genetski zapisano - govori.

Foto: Krisja Štulić

Najveća podrška su mu obitelj i prijatelji.

- Oni su tu koji će ti uvijek pomoći, uvijek će te gurati i zauzeti se za tebe. Ponekad će te trebati i usmjeriti ako skreneš što je sasvim logično - rekao je Fran.

Iskustvo sudjelovanja u 'The Voice Hrvatska' smatra važnim korakom u svom razvoju.

- Mislim da sam u 'The Voice' probio onaj led od svojevrsnog 'suzdržanog' pjevanja. To mi je iskustvo pomoglo da shvatim koliko ja mogu na takvoj pozornici, s takvim profesionalnim okruženjem oko sebe dati uživo. Jedna je stvar pjevati na koncertima, ali druga je stvar pjevati pred kamerama i u takvoj okolini. Vjerujem da će mi to iskustvo baš pomoći na Dori. Kontakt s publikom je još jedna bitna stvar jer se tu povezuješ i sa televizijskom publikom, a nju možeš samo zamisliti što je zanimljiv pojam. Ali kad osvijestiš da samo sebe moraš dati, nema nikakvih problema - objašnjava.

Glazba je, kako kaže, prisutna u svakom segmentu njegova života.

Foto: Krisja Štulić

- Rekao bih da je svaki moj trenutak povezan s glazbom i da na taj način pamtim sve što mi se događa u životu. Studiram i kreativni smjer na fakultetu što se također uklapa u tu neku storytelling domenu. Kao što sam rekao, priče su nekako bit nas kao ljudi i u svemu ih možemo pronaći. I osjećaj je priča, ali ona unikatna, za svakoga od nas - ističe Uccellini.

Uz glazbu, važnu ulogu u njegovom životu ima trening, ali i studij.

Foto: Privatni album

- Uvijek gledam da sam aktivan, na svakodnevnoj bazi - teretana, bicikl, trčanje. Dugo godina sam bio aktivan veslač, tako da je i toga ostalo u meni. Studiram transmedijsku dramaturgiju. To je jedan poseban smjer na kojem učimo kako razvijati svoje storytelling, scenarističke, kreativno-stvaralačke vještine koje se protežu kroz različite medije. Mislim da se to komplementarno uklapa u sve što radim, a pogotovo glazbu - rekao je glazbenik.

Komentare publike doživljava kao važan, ali ne presudan dio procesa.

Foto: Krisja Štulić

- Mislim da je dobro čuti što ljudi misle, prvenstveno oni kojima vjeruješ i koji te guraju dalje. To mi je jako bitno prije nego što nešto izbacimo, odnosno dok stvaramo i prezentiramo projekt. Kasnije je sve prepušteno publici, koja ima slobodu birati kako će, primjerice, prihvatiti pjesmu. Mislim da mogu reći kako nas publika gura te da imamo pozitivne dojmove sa svih strana, što nam zaista jako znači. Bez obzira na to, treba vjerovati u sebe - kaže Fran.

Pitali smo ga i tko su mu uzori, no bio je neodlučan.

- Neke koje volim slušati i koji su mi stvarno jako zanimljivi su The 1975, Harry Styles, The Weeknd, Bluvinil, Joker Out - navodi.

Svoju osobnost opisuje jednostavno i iskreno.

- Mislim da mi je stalo kad radim nešto, da sam empatičan i da sam ponekad malo nespretan - kaže Fran.

Njegov trenutačni glazbeni san je jednostavan.

- Samo nastaviti u ovom ritmu, izbaciti iduću pjesmu i vjerovati da će publika na koncertima jednog dana pjevati moje pjesme - rekao je.

Za kraj, pitali smo ga što bi poručio sebi od prije dvije godine, u trenutku je ozbiljnije odlučio krenuti ovim putem.

- Rekao bih da vjerujem sebi i svojoj procjeni, da se još više opustim te da se ne opterećujem, nego da samo radim i slušam sebe - zaključio je mladi glazbenik.