Alfi Kabiljo, Karlo Metikoš i Josipa Lisac su proglašeni počasnim članovima Lisinskog

Na svečanoj akademiji održanoj povodom 52. rođendana Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, ravnateljica Nina Čalopek uručila je počasna članstva Dvorane Lisinski za 2025. godinu. Ovo prestižno priznanje prvi je put dodijeljeno umjetnicima koji nisu isključivo vezani uz klasičnu glazbu – Alfiju Kabilju, Josipi Lisac i Karlu Metikošu – čime je Dvorana Lisinski još jednom potvrdila svoju otvorenost i povijesnu ulogu u razvoju cjelokupne hrvatske glazbene scene.

Zagreb: Obilježavanje pola stoljeća jedinstvene suradnje Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog i kazališta Komedija | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Počasna članstva preuzeli su Andrea Grgić, u ime obitelji Alfija Kabilja, te Josipa Lisac.

- Prvi počasni član Dvorane Lisinski bio je 1984. godine Lovro von Matačić. Nakon njega priznanje su dobivali istaknuti dirigenti i ravnatelji Dvorane, a 2023. godine, na početku mojega mandata, ponijeli su ga velikani Lisinskog – Dubravko Majnarić i Miroslav Poljanec te prvi put dvije žene, Pavica Gvozdić i Ruža Pospiš Baldani, koje su obje nastupile na svečanom koncertu na dan otvorenja Dvorane, 29. prosinca 1973. godine - istaknula je ravnateljica Nina Čalopek.

Svečanost je bila ispunjena prigodnim glazbenim i video projekcijama posvećenima Alfiju Kabilju, Karlu Metikošu i Josipi Lisac, kao i legendarnoj rock-operi Gubec-beg, prvoj hrvatskoj i petoj rock-operi u svijetu. Publika je tako svjedočila i obilježavanju 75. obljetnice Kazališta Komedija te 50 godina prijateljstva Komedije i Lisinskog, započetog praizvedbom Gubec-bega u Lisinskom 1975. godine.

Do 1984. godine Gubec-beg je u Lisinskom izveden 181 put, a s gostovanjima ukupno 212 puta. Predstava je gostovala diljem bivše države, uz nezapamćene posjećenosti – prema svjedočenju autorskog trojca Ivice Krajača, Karla Metikoša i Miljenka Prohaske, na jednoj je izvedbi bilo čak 35.000 gledatelja – te u gradovima poput Lenjingrada (današnji Sankt Peterburg), Trsta, Budimpešte i Rima.

O stvaralaštvu Alfija Kabilja govorila je muzikologinja Irena Paulus, istaknuvši kao njegova najveća djela mjuzikl Jalta, Jalta, klasičnu skladbu Vatra i voda za Georga Friedricha Händela te glazbu iz filma Pad Italije, odnosno Kantatu Mikule Trudnog.

Primajući plaketu, Andrea Grgić, kći Milana Grgića s kojim je Alfi Kabiljo ostvario gotovo sve svoje slavne mjuzikle, rekla je kako bi maestro zasigurno bio silno ponosan na ovo priznanje, jer je Dvoranu Lisinski osobito volio i u nju redovito dolazio – i kao umjetnik i kao vjerni posjetitelj.

O Karlu Metikošu – Mattu Collinsu, pioniru hrvatskog rocka, međunarodnoj pjevačkoj zvijezdi i skladatelju Gubec-bega te niza legendarnih albuma za Josipu Lisac – nadahnut tekst, koji je napisao sa Sinišom Škaricom, pročitao je Milan Majerović Stilinović.

Iznimno dojmljivo o Gubec-begu govorio je i Davor Schopf iz Kazališta Komedija, istaknuvši nezaboravnu scenografiju Drage Turine, koja se savršeno uklopila u prostor Lisinskog, kao i vrhunske soliste – Josipu Lisac, Branka Blaće, Miru Ungara, Đanija Šeginu, Borisa Pavlenića, Smiljku Bencet, Ivu Pattieru, Radojku Šverko – te cijeli ansambl, uključujući legendarne Vladu Štefančića i Ivu Vuljevića.

O Josipi Lisac biranim je riječima govorila Klaudia Čular iz Croatia Recordsa, naglasivši da Josipa uvijek s poštovanjem spominje Karla Metikoša i druge velikane, jer za nju zaborav ne postoji. Istaknula je i Josipinu trajnu znatiželju, otvorenost učenju i stvaranju, što potvrđuje i njezin ponovno rasprodani koncert u Lisinskom održan i ove godine.

Dirljiva svečanost završila je srčanom glazbenom posvetom – izvedbom Josipinih skladbi u interpretaciji Vande Winter uz klavirsku pratnju Tomislava Parmaća.

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog ovim je priznanjem još jednom potvrdila svoju ulogu mjesta susreta različitih glazbenih svjetova i trajnih vrijednosti hrvatske kulture.