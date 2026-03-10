Obavijesti

USKORO STIŽE NOVI ČLAN OBITELJI

Alka ne skriva uzbuđenje zbog unuka: 'Biramo imena, ja se petljam u sve i nerviram mlade'

Piše Natali Smirčić,
Čitanje članka: 2 min
Iako je cijeli život posvećena glazbi, Alka ne skriva uzbuđenje zbog perioda koji slijedi, a to je dolazak unuka

Alka Vuica, jedna od najzabavnijih i najprepoznatljivijih lica hrvatske glazbene scene, uoči koncerta za Dan žena, koji je održala u nedjelju navečer u Splitu, za IN Magazin je podijelila kako se u njezinom djetinjstvu obilježavao ovaj važan dan. 

ZA DAN ŽENA
- Žene imaju ravnopravnost s muškarcima, ali smo ga slavili i kao Majčin dan. Bio je baš veliki praznik i taj dan su žene dobivale poklone, izlazile na večere. Muškarci su bili posebno dobri prema njima, a mi djeca smo mamama kupovali ciklame. Baš je to bio pravi Dan žena - rekla je. 

Iako u tekstovima pjesama pokazuje emotivnost i iskrenost, kaže kako su ju upravo te osobine potaknule da bude borbena. 

- Ja sam jako ranjiva i upravo zato sam i borbena. Ta moja borbenost i beskompromisnost uvijek su me branile od moje ranjivosti. Jer ne bi me bilo da pokažem sve osjećaje i da se ne borim sama za sebe - poručila je Vuica. 

ODRED ZA ČISTOĆU
Nakon što je nedavno otkrila da se njezin sin jedinac, glazbeni producent Arian Vuica, ženi svojom partnericom Dorom Šitum, stigla je i vijest koja je dodatno razveselila obitelj i javnost. Par očekuje svoje prvo dijete, dječaka koji bi na svijet trebao stići početkom srpnja, a Alka se s neskrivenim entuzijazmom priprema za svoju najvažniju ulogu dosad - ulogu bake.

- Biramo imena i ja se petljam u sve, haha, i malo nerviram mlade, jer bih ja to sve posložila unaprijed, a oni su opušteni - otkrila je. 

STIŽE PRINOVA
Popularna pjevačica ističe kako joj je drago što ima lijep odnos sa svojom budućom snahom, šminkericom Dorom Šitum.

- Obožavam moju Doru. Ona je umjetnica, slikarica, akademska i šminkerica. Poznajemo se već par godina jer šminka na Novoj TV. Jako volim Doru i super se svi slažemo. Jako sam sretna što se ona i Arijan tako dobro slažu i vole. Želim im puno sreće - rekla je. 

DORA ŠITUM
Dok čeka unuka, Alka ne miruje, već sprema nove hitove koji će se zasigurno dugo pjevati.

- Napravila sam jednu ludu pjesmu, antiratnu. Baš je luda. ‘Pozdravljam ekipu u Dubaiju, nećemo se vidjeti u maju’ - to su stihovi iz pjesme. Volim na taj način davati komentare na društvena zbivanja kroz pjesmu - poručila je Alka s osmijehom.

