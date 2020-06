Ana Nikolić o teškom razdoblju: 'Udebljala sam se 52 kile, usred noći sam jela, pala sam na dno'

<p>Srpska pjevačica <strong>Ana Nikolić </strong>(41) imala je fazu života u kojoj se udebljala 52 kilograma. Iako je sada skinula višak kilograma, Ana je napokon progovorila o teškom periodu o kojemu je šutjela tri godine. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Transformacija Ane Nikolić</strong></p><p>Kaže kako se neko vrijeme borila s depresijom. </p><p>- Gurala sam sebe u ambis. Pokušavala sam nekoliko puta uništiti Anu Nikolić. Živcirala me. Nisam više željela biti Ana Nikolić. Više puta sam padala na dno. Željela sam da me nema, da ne postojim. Što sam sve napravila sebi... Dozvolila sam sebi da se udebljam 52 kilograma - rekla je Ana. </p><p>Pjevačicu je, kako sama kaže, svaki dostavljač u gradu znao.</p><p>- Otvarala sam frižider usred noći, ustajala sam iz kreveta da bih jela. Ali Bog nije dozvolio da se uništim i uvijek sam se vraćala jača nego ikad - kaže Ana. </p><p>Kod nje nikada, kaže, nije bilo zlatne sredine.</p><p>- Ja sam 'osoba krajnosti'. Sivu boju ne vidim, ili je bijelo ili crno. Kada mi netko kaže: 'Lijepa ti je pjesma', ja mu uzvratim: 'Bolje mi reci da je najgora ili da je mega hit'. Kažu: 'Slatka si'. Ne. Ili sam ružna ili sam najljepša. Jedem ili umirem od gladi. Imam 105 kilograma ili 53. Pijem ili ne pijem ništa osim vode - ispričala je Ana, kojoj je najteže bilo kada su srpski paparazzi kampirali ispred njezine kuće kako bi je 'ulovili' u najgorem izdanju. </p><p>Konstantno praćenje paparazza utjecalo joj je na psihičko stanje.</p><p>- Uvijek sam bila svjesna da sam javna osoba i da to tako mora biti. Nikad ni jednom paparazzu nisam rekla nešto ružno, iako sam se jezivo osjećala kad osvanem u novinama sa 105 kilograma. Slikali su me i s 55, što da radim. Srećom, ta loša faza je prošla, smršavila sam pomoću tableta i vratila se na pravi kolosijek.</p>