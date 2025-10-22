Anamarija Hlevnjak napustila je 'MasterChef': 'Žao mi je što je kraj, došla sam s jakom željom'

U kompleksnom i izazovnom stres testu inspiriranom divljinom, 'MasterChef' je napustila Anamarija Hlevnjak, kandidatkinja koja je svojim toplim i pozitivnim nastupom osvojila mnoge, ali nije uspjela nadmašiti ostale kandidate koji su sudjelovali u ovom izazovu.

- Žao mi je što je za mene kraj, jer došla sam s jakom željom, nadmašila svoje kočnice. Od starta se nisam snalazila i svjesna sam toga. Tako da mi je jasno zašto je za mene kraj. Ponosna sam na sebe što sam uopće došla i prijavila se - rekla je Anamarija u trenutku rastanka.

Završna faza stres testa donijela je kulinarsku dramu u kojoj su brzina i preciznost odlučivali o svemu. Dok su se Anamarija, Vjekoslav Krsnik i Elias Abou Haydar, koji su ostali u zadnjoj fazi stres testa, borili s raguom od kunića i tijestom koje su morali savršeno uklopiti u svoje autorsko jelo, napetost je rasla svakom minutom.

Foto: NOVA TV

- Zadatak mi se čini dosta težak i izazovan, ali izvediv - optimističan je bio Vjekoslav, a ubrzo se pokazalo koliko je bio u pravu.

Elias je radio svojim tempom, ne mareći za nervozu oko sebe.

- Bilo je dobro, uživao sam. Oni s galerije su se živcirali više nego ja - komentirao je Elias koji se nije dao previše omesti vikanjem i pritiscima s galerije.

Foto: NOVA TV

Jurica Jurašković, koji mu je pomagao, priznao je: 'Mislim da sam izgubio najmanje deset godina života.'

Elias je za žiri pripremio raviole s raguom od kunića, lovački umak i čips od sira ribanca. Upravo to jelo žiriju se najviše svidjelo i nisu imali zamjerke.

- Fino je izbalansirano, ragu je odlično izveden, lovački umak je jako dobar, naručio bih ovo u restoranu - komentirao je chef Goran Kočiš, dok se chef Stjepan Vukadin složio i dodao da ni on nema zamjerke na jelo.

Elias je tako osvojio titulu najboljeg tanjura u ovom stres testu. Za Anamarijin tanjur, koji je uključivao raviol punjen raguom kunića, umak i čips od parmezana, chef Stjepan je rekao: 'Tijesto je moglo biti tanje. Problematično je što punjenje ispada iz raviola. Sol strši.'

Upravo ti detalji presudili su da Anamarija završi svoje MasterChef putovanje.

Stres test na temu divljih životinja pokazao je da se instinkt i preciznost cijene jednako kao i okus. Kako će natjecatelji dalje nastaviti bez Anamarije, vidjet ćemo u novim nastavcima MasterChefa.

Foto: NOVA TV