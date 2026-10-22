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Anamarija i Toni napustili su Love Island Adria vilu: 'I ovo je dio showa, svi su mi dragi...'

Piše 24sata,
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Anamarija i Toni napustili su Love Island Adria vilu: 'I ovo je dio showa, svi su mi dragi...'
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Foto: Canva
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Anamarija i Toni napustili su Love Island Adria, a otkrili su kako su se nosili s ispadanjem iz showa

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Anamarija i Toni napustili su Love Island Adria. Nakon što su islanderi od ispadanja spasili Laru i Nikolu, avantura na Tenerifeu završila je za ove bombshelle. Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

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Anamarija je u suzama napustila Love Island Adria.

- Imam i ja malo osjećaja, što da kažem - kroz smijeh je otkrila Anamarija nakon ispadanja u vili.

- Znala sam da će biti ovako, Lara je ipak tu otpočetka, imaju bolju povezanost s njom i znala sam to. Drago mi je što će ostati i možda naći ljubav - dodala je.

- Nisam očekivala glas od Gašpera, poštujem ga kao prijatelja, ali znam da u ovoj situaciji ne bi birao mene - zaključila je o ispadanju iz vile.

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Ocijenila je i da nije imala dovoljno vremena s Nikolom, s kojim je razvila odličnu povezanost.

- U vili su najiskreniji par Drina i Valentin. Divni su i ipak su mi favoriti - zaključila je o parovima u kući. Dodala je i da smatra da Anja i Gašper neće potrajati.

- Mislim da je on problem, neću promijeniti mišljenje. O Alji i Anthonyju mislim da su slatki - zaključila je Anamarija o situaciji u vili nakon ispadanja.

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I Toni je napustio vilu.

- Nikoga ne mrzim, svi su mi jednaki, sve volim u vili. I ovo je samo dio showa, očekivao sam da će glasati za njega, on je u boljim odnosima s djevojkama, više s Anjom i Aljom i to je bilo očekivano - ispričao je Toni.

- Krivo mi je zbog situacije s Larom, nisam razmišljao i to mi je žao, žao mi je nje, nadam se da će mi nekad oprostiti i da ćemo biti prijatelji - dodao je.

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Dodao je i da smatra da Lara ima pravo na svoje mišljenje, ali i da će mu s vremenom oprostiti.

- Danas smo bili u boljim odnosima, pričali smo i to mi je drago. U kući sam u najboljim odnosima bio s Anthonyjem, a od djevojaka Alja - jasan je bio i dodao da bi pobijediti trebali Drina i Valentin jer su najjači par u vili.

- Ne mislim da je nitko lažan par, mislim da su svi jedni za drugog - zaključio je i rekao da bi, kada bi se opet vratio u vilu, odabrao Laru.

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