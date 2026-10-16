Alisa napušta Love Island Adria: 'Navijam za Alju i Anthonyja , vjerujem u Drinu i Valentina'

Alisa je napustila Love Island Adria nakon što je ostala bez svog para u vili na Tenerifeu. Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

Foto: SERGIO-VILLALBA-STUDIO

Alisa je ostala sama na najnovijem spajanju u Love Island Adria te je napustila vilu na Tenerifeu. Vilu je napustila nasmiješena jer je u showu pronašla sebe.

- Tužna sam što ostavljam dobre prijatelje, ali sretna sam što sam pronašla sebe. Na tome sam baš zahvalna - otkrila je Alisa nakon ispadanja.

Foto: SERGIO-VILLALBA-STUDIO

- Nisam imala nikakav plan, bila sam izgubljena, ali svatko me ovdje nečemu naučio, kako da budem iskrena prema sebi i prema drugima - ispričala je i otkrila kako joj se najviše svidio Anthony.

- Ostvarili smo nešto divno i nadam se da ćemo biti prijatelji i izvan vile. Navijam za njega i Alju. Da sam ostala, mislim da se ne bi ništa dogodilo među nama. Osjećam nešto, ali iz poštovanja prema Alji ne bi ništa htjela - zaključila je.

Foto: SERGIO-VILLALBA-STUDIO

Otkrila je da joj je žao što nije Nikoli dala priliku da se bolje upoznaju, no sretna je i što je ostala vjerna sebi.

- Vjerujem da se sve dogodi s razlogom, neka uživaju i sretno im - poručila je Alisa.

Zaključila je i da su najiskreniji par u vili Drina i Valentin.

- Živjela sam s njima, vjerujem u njih 110 posto - zaključila je islanderka.

Foto: SERGIO-VILLALBA-STUDIO

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.