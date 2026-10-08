Anja i Alja u 'Love Islandu Adriji' oplele po Alisi: 'Proračunata je i neiskrena. Uzima samo ostatke'

Poljubac Alise i Anthonyja izazvao je svađu između njega i Lare, no čini se da to nije jedina rasprava koju je pokrenuo u vili 'Love Island Adria'.

Dok Lara smatra da je za cijelu situaciju odgovoran isključivo Anthony i ne krivi Alisu, Alja i Anja imaju drukčije mišljenje. Njih dvije tijekom dana povukle su se u dvorište i otvoreno progovorile o Alisinu ponašanju.

- Ne razumijem u čemu je fora. Ima 23 godine i govori kako joj treba poljubac da vidi je li joj se netko fizički sviđa - komentirala je Alja.

Foto: Voyo

Ni Anji nije jasno zašto je Alisa odlučila poljubiti Anthonyja.

- Pokušala sam razumjeti sve što mi govori, ali ne mogu - rekla je pa dodala: 'Alisa je jako proračunata i neiskrena osoba'.

Alju posebno zbunjuje to što je Alisa od dolaska u vilu pokazala zanimanje za nekoliko različitih muškaraca. Prisjetila se kako je najprije tvrdila da joj se nitko ne sviđa, a zatim počela spominjati Luku i Valentina. Kad je u vilu stigao Nikola, i on se našao među muškarcima koji su joj privukli pozornost.

- Mislim da ona uzima sve ostatke i gleda druge, ne zna što želi - dodala je.

Foto: VOYO

Anja se potom prisjetila razgovora koji su djevojke vodile s Alisom samo dan prije poljupca. Tad im je, tvrdi, govorila kako Anthonyja doživljava isključivo kao prijatelja.

- Ne samo da nije bio njezin top tri. Jučer smo je pitale sviđa li joj se, rekla je da je to samo prijateljski, a onda su se poslije toga ljubili - istaknula je Anja.

Alji je posebno zasmetalo što Alisa ni nakon poljupca s Anthonyjem ne isključuje mogućnost da se bolje upozna s Nikolom, za kojeg je i sama pokazala zanimanje.

- Onda su se ljubili i ona sad ne zna je li to nešto više ili nije, ali joj je bitno da opet istražuje s Nikolom jer sam ja rekla da je on dobar dečko. Mislim, ništa loše, ali ne razumijem - zaključila je Alja.