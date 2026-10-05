Anastasia i Petar iz Gospodina Savršenog stižu u Asia Express!

Nakon što su prošlog tjedna Aziju napustili majka i kći, Meri i Đana iz tima Slavuji, natjecatelji showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' stižu u novu zemlju - mistični Laos, poznat po dubokoj budističkoj tradiciji, netaknutoj prirodi i sporijem ritmu života. No dok ih ondje dočekuju mir, zelenilo i dobra energija, među kandidatima tenzije i dalje rastu.

Svoju laosku avanturu timovi započinju u Wat Phuu, drevnom hramskom kompleksu čiji korijeni sežu još u peto stoljeće. Ondje ih čeka ceremonija blagoslova, kojom lokalno stanovništvo putnicima želi sreću, zaštitu i siguran put. „Prekrasna dobrodošlica“, smatra Borna.

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I dok se timovi pokušavaju snaći u novoj zemlji, borba za amulet se nastavlja. Zasad su u vodstvu Zlatni dečki s četiri amuleta dok Gusarice i Spartanci imaju po jedan. A današnja utrka donosi i iznenađenje koje nitko od natjecatelja ne očekuje. „Da je barem nešto za jesti“, nada se Maja iz tima Jokeri dok Gusarica Vesna upozorava: „Obično iznenađenja nisu tako lijepa“.

Svi kreću u isto vrijeme, a već pogled na kartu izaziva paniku. „Izgleda strašno. Treba nam povećalo za mapu. Ništa nije označeno - imaš mapu, a kao da je nemaš. Mapa će nam služiti za sjedenje“, kažu Luna i Katarina iz tima Gazele i zaključuju: „Mislimo da nas u Laosu čekaju krv, suze i znoj.“

A onda - potpuno neočekivan preokret. U 'Asia Express' stiže novi tim, i to dobro poznata lica! Gospodin Savršeni Petar Rašić i njegova odabranica Anastasia Kaleb ulaze u utrku!

Foto: rtl

Nakon romantične avanture u 'Gospodinu Savršenom', Petar i Anastasia odlučili su se na nešto potpuno drukčije. „Tamo je život bio lagan; jahte, vile, bazeni, otmjene večere… Dosta ljudi nam je govorilo da smo ukočeni, da nakon showa nemamo neku budućnost i da nećemo biti zajedno“, kaže Petar, a Anastasia nastavlja: „I upravo zato smo u 'Asia Expressu' da svima dokažemo suprotno.“

Njihov dolazak u show za njih je, kako kaže Petar, nova avantura u kojoj će se natjecati pod imenom Savršeni. „Malo sam nervozna, jedva čekam to što nas očekuje“, priznaje Anastasia dok Petar objašnjava: „Ovo je naš izlazak iz zone komfora, želimo iznenaditi i sebe i druge“.

Foto: rtl

Ostali kandidati već imaju svoje prognoze. „Ovdje nisu neki idealni uvjeti za kavalirštinu i mislim da Petar tu neće moći ispuniti Anastasijina očekivanja“, komentira Borna. Luciano, pak, priznaje: „Bojim se kako će Anastasia ovih prvih par dana dok se ne navikne“, dok Robert smatra: „Ovo je veliki test za njih - ili će izaći iz ovoga kao još veći pobjednici ili će puknuti na ovome“.

Kakve će biti reakcije na novi tim, kako će se Petar i Anastasia snaći u potpuno drukčijim uvjetima i hoće li njihova veza izdržati izazove koje donosi 'Asia Express'? Ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.